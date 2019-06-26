Yenicami raporları akladı

Yenicami mali genel kurulu dün akşam gerçekleştirildi.
Ali Vehit başkanlığındaki yönetim kurulunun bir yıllık faaaliyetlerinin yeraldığı mali genel kurul toplantısı Yenicami Kulüp Lokali’nde gerçekleştirildi..Divan başkanlığını Ödül Muhtaroğlu’nun yaptığı mali genel kurula katılım sayısı az olurken mali rapor üyelerin oybirliği ile aklandı.
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