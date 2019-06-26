Yenicami projelerini aktardı

Yenicami teknik heyeti bugün düzenlediği basın toplantısında yeni sezonda izleyecekleri yol ve hedefleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Antranör Özgü Bayraktar düzenlenen basın toplantısında esas hedeflerinin Yenicami’nin sürdürülebilir bir oyuncu potansiyeli ile herzaman başarıya oynayan bir takım yaratmak olduğunu kaydetti.

Bayraktar bu sezon kadrolarına diyetisyen ve fitnes antrenörü de dahil ederek daha bilimsel bir teknik yönetim heyeti yaratmak istediklerini belirtti.

Bayraktar takımdaki oyuncu transferleri konusunda da açıklamalarda bulunarak Cihangir’den Fırat ile anlaşmaya vardıklarını ve iki kulüp başkanının yurtdışından dönüşte sözleşme imzalanacağını vurguladı.



Bayraktar yabancı oyuncu konusunda John Ebuka iile maddi nedenlerden dolayı çok istemelerine rağmen çalışamayacaklarını kaydederek bu konuda Türkiye’den John ayarında yabancı oyuncu transferi için çalışmaları bulunduğunu söyledsi.Bayraktar John’un mali açıdan çok yüksek olduğunu belirterek “bu John’u istemediğimiz anlamına gelmez. John ile çalışmak istiyoruz tabi ki ancak Mali akıl ile düşündüğümüzde bize çok pahalıya geliyor. Eğer fiyatta makul bir seviyeye gerilerse Jonh ile illaki çalışmak isteriz” dedi.

11 Temmuz tarihinde sezonu açaacaklarını kaydeden Özgü Bayraktar hedeflerinin herzaman için başa oynayan bir takım yaratmak olduğunu belirterek “şampiyonluk sadece bir sonuçtur. Mesela benim gözümde Doğan Türk Birliği başarılıdır. Yıllardır başa oynayan bir takım ama şampiyon olamadı.bu başarısız olduğu anlamını taşımaz” dedi.

