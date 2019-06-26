banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94831
ALTIN
261.262
DOLAR
5.7675
STERLİN
7.3277
EURO
6.5664
17 yaşındaki genç kız yaşamına son verdi
17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ YAŞAMINA...
Kurşunlama olayında tutuklama
KURŞUNLAMA OLAYINDA TUTUKLAMA
Teminat için karar bekleniyor
TEMİNAT İÇİN KARAR BEKLENİYOR
Ölümlü kaza!
ÖLÜMLÜ KAZA!
banner306

Yenicami projelerini aktardı

Yenicami projelerini aktardı

26 Haziran 2019 Çarşamba 23:48
Yenicami projelerini aktardı

Yenicami teknik heyeti bugün düzenlediği basın toplantısında yeni sezonda izleyecekleri yol ve hedefleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Antranör Özgü Bayraktar düzenlenen basın toplantısında esas hedeflerinin Yenicami’nin sürdürülebilir bir oyuncu potansiyeli ile herzaman başarıya oynayan bir takım yaratmak olduğunu kaydetti.
Bayraktar bu sezon kadrolarına diyetisyen ve fitnes antrenörü de dahil ederek daha bilimsel bir teknik yönetim heyeti yaratmak istediklerini belirtti.
Bayraktar takımdaki oyuncu transferleri konusunda da açıklamalarda bulunarak Cihangir’den Fırat ile anlaşmaya vardıklarını ve iki kulüp başkanının yurtdışından dönüşte sözleşme imzalanacağını vurguladı.

banner317
Bayraktar yabancı oyuncu konusunda John Ebuka iile maddi nedenlerden dolayı çok istemelerine rağmen çalışamayacaklarını kaydederek bu konuda Türkiye’den John ayarında yabancı oyuncu transferi için çalışmaları bulunduğunu söyledsi.
Bayraktar John’un mali açıdan çok yüksek olduğunu belirterek “bu  John’u istemediğimiz anlamına gelmez.  John ile çalışmak istiyoruz tabi ki ancak Mali akıl ile düşündüğümüzde bize çok pahalıya geliyor. Eğer fiyatta makul bir seviyeye gerilerse Jonh ile illaki çalışmak isteriz” dedi.

11 Temmuz tarihinde sezonu açaacaklarını kaydeden Özgü Bayraktar hedeflerinin herzaman için başa oynayan bir takım yaratmak olduğunu belirterek “şampiyonluk sadece bir sonuçtur. Mesela benim gözümde Doğan Türk Birliği başarılıdır. Yıllardır başa oynayan bir takım ama şampiyon olamadı.bu başarısız olduğu anlamını taşımaz” dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
Yenicami Teknik Heyeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yenicami raporları akladı
Yenicami raporları akladı
Teniste heyecan sürüyor
Teniste heyecan sürüyor
İskele’ye “Pehlivan” gibi kaleci
İskele’ye “Pehlivan” gibi kaleci
Polis Müdürlükleri arası Basketbol şampiyonası dün oynanan final maçlarıyla tamamlandı
Polis Müdürlükleri arası Basketbol şampiyonası dün oynanan final maçlarıyla tamamlandı
2019 Sedat Kaplan Plaj Voleybolu Ligi dün akşam başladı
2019 Sedat Kaplan Plaj Voleybolu Ligi dün akşam başladı
Nusret Soyumert anıldı
Nusret Soyumert anıldı
“Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası” başlıyor
“Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası” başlıyor
Green Pedal Down Cafe’deydi
Green Pedal Down Cafe’deydi
Savaşkan şampiyon, Çavuşoğlu üçüncü
Savaşkan şampiyon, Çavuşoğlu üçüncü
Ali Karal Düzkaya'da
Ali Karal Düzkaya'da

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim