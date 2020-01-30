banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119850
ALTIN
303.604
DOLAR
5.9798
STERLİN
7.8232
EURO
6.5955
Perde kapanırken Özersay
BAŞYAZI
Mağusa Hastanesi’nin Neşteri
Dr.İlker İpekdal
Arıklı Yanlış Noktada
Derviş Gezer
Serdar Denktaş uyandı!
Çiğdem Dürüst
Flaş Haber
Kalbine yenildi
Kapat

Yenicami ile Rauf Denktaş Üniversitesi arasında protokol

Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) ve Yenicami Kulubü (YAK), işbirliği protokolü imzaladı.

Yenicami ile Rauf Denktaş Üniversitesi arasında protokol

Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) ve Yenicami Kulubü (YAK), işbirliği protokolü imzaladı.

30 Ocak 2020 Perşembe 21:53
Yenicami ile Rauf Denktaş Üniversitesi arasında protokol

Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan A. Bıçak ile Yenicami Ağdelen Kulübü (YAK) Başkanı Ali Vehid, eğitim ve spor alanlarında işbirliği yapmak, yardımlaşmak üzere bir işbirliği protokolü imzaladılar.

Rauf Denktaş Üniversitesi’nde imzalanan İşbirliği Protokolü çerçevesinde Yenicami, üniversitenin amfi, sınıf ve bilgisayar laboratuvarlarından yararlanacak ve RDÜ, YAK’ın A takımında oynayan başarılı bir sporcusuna da tam burs verecek.

banner317
Protokol kapsamında, RDÜ’nün isteği üzerine üniversite herhangi bir sportif çalışması için kulübün kullanımında olan spor tesisinden yararlanabilecek.

Protokolün imzalanmasından sonra Yenicami Spor Kulübü Başkanı Ali Vehid, Yenicami’nin 1970 - 71 Birinci Lig sezonunda elde ettiği ilk lig şampiyonluğu kadrosunda yer alan RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ve RDÜ ile böylesi bir işbirliği protokolü imzalamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ise protokolü imzalamaktan dolayı RDÜ ve şahsı adına YAK Başkanı Ali Vehid’e teşekkür ederek gerek RDÜ ile YAK, gerekse topluma yönelik fayda ve hizmet içeren bir protokolü imzaladıklarını, önümüzdeki günlerde benzeri işbirliği protokollerini diğer kulüpler ile de yapmak üzere girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Yenicami Ile Rauf Denktaş Üniversitesi Arasında Protokol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erenköy ve Polatpaşa şampiyon
Erenköy ve Polatpaşa şampiyon
Üniversiteler koordinasyon toplantısında buluştu
Üniversiteler koordinasyon toplantısında buluştu
Şampiyon Türk Ocağı 2-1
Şampiyon Türk Ocağı 2-1
Şampiyon Jean Pierre Mainardi
Şampiyon Jean Pierre Mainardi
Engelliler Aksaray deplasmanında
Engelliler Aksaray deplasmanında
Cimnastiğe olan ilgi artıyor
Cimnastiğe olan ilgi artıyor
Bisikletçiler kampa giriyor
Bisikletçiler kampa giriyor
Badminton’da U-13 mücadelesi
Badminton’da U-13 mücadelesi
KKTC Veteranları Uluslarası maçlarda
KKTC Veteranları Uluslarası maçlarda
Özeralp 2 yıl bekleyecek
Özeralp 2 yıl bekleyecek

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim