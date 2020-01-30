Yenicami ile Rauf Denktaş Üniversitesi arasında protokol

Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan A. Bıçak ile Yenicami Ağdelen Kulübü (YAK) Başkanı Ali Vehid, eğitim ve spor alanlarında işbirliği yapmak, yardımlaşmak üzere bir işbirliği protokolü imzaladılar.

Rauf Denktaş Üniversitesi’nde imzalanan İşbirliği Protokolü çerçevesinde Yenicami, üniversitenin amfi, sınıf ve bilgisayar laboratuvarlarından yararlanacak ve RDÜ, YAK’ın A takımında oynayan başarılı bir sporcusuna da tam burs verecek.

Protokol kapsamında, RDÜ’nün isteği üzerine üniversite herhangi bir sportif çalışması için kulübün kullanımında olan spor tesisinden yararlanabilecek.

Protokolün imzalanmasından sonra Yenicami Spor Kulübü Başkanı Ali Vehid, Yenicami’nin 1970 - 71 Birinci Lig sezonunda elde ettiği ilk lig şampiyonluğu kadrosunda yer alan RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ve RDÜ ile böylesi bir işbirliği protokolü imzalamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ise protokolü imzalamaktan dolayı RDÜ ve şahsı adına YAK Başkanı Ali Vehid’e teşekkür ederek gerek RDÜ ile YAK, gerekse topluma yönelik fayda ve hizmet içeren bir protokolü imzaladıklarını, önümüzdeki günlerde benzeri işbirliği protokollerini diğer kulüpler ile de yapmak üzere girişimlerde bulunacaklarını söyledi.