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Yenicami Akademi’ye takviye

Yenicami Akademi teknik kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

13 Haziran 2021 Pazar 17:23
Yenicami Akademi’ye takviye
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Yenicami’de akademik kadroya futbolu bu sezon bırakan ve bundan sonraki futbol kariyerini antrenör olarak sürdürecek olan Salih Düzbeyaz ile anlaşma sağladı. Salih Düzbeyaz akademi gruplarında eğitmenlik görevlerini üstlenecek.

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Akademi koordinatörü İsmail Pirgalı yaptığı açıklamada “Hem kişilik olarak, hem de antrenör profili olarak camiamıza uygun olması, öğretmeye ve geliştirmeye çok tutkulu olması, Salih hoca konusunda ısrarcı olmamızda önemli rol oynadı. Akademimize ve kendisine hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Pandemi sonrasında Yenicami Akademi çalışmaları Yusuf Kaptan Sahası’nda başlamasının ardından 1 Haziran itibariyle de Yenicami Yılmazköy Akademi’sini tekrardan başladığı belirtildi.

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