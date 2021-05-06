banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şehitlerin kemiklerini sızlatmayın!
Şehitlerin kemiklerini sızlatmayın!
Küçük esnafın anasını ağlattınız!
Küçük esnafın anasını ağlattınız!
Pandemi zemininde büyüyen ‘’gen akımı’’
Pandemi zemininde büyüyen ‘’gen akımı’’
Beklenen cevap
Beklenen cevap
banner376
Flaş Haber
Tıp-iş'in eylemi sona erdi
Kapat

Yenicami Akademi teknik ekibine takviye

Yenicami Akademi, voleybol başta olmak üzere farklı spor dallarında kendini geliştiren bir eğitmen olan Zalihe Postacıoğlu’nu bünyesine dahil etti.

06 Mayıs 2021 Perşembe 16:58
Yenicami Akademi teknik ekibine takviye
banner337

Akademi bünyesinde küçük yaş gruplarına futbol eğitmenliği yapacak olan Postacıoğlu ayrıca elit futbol takımların fitness koçluğunu da yürütecek.

banner341
Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yenicami Akademisi olarak ekibimize kendini sporun farklı dallarında da geliştirmiş çok değerli bir eğitmen olan Zalihe Postacıoğlu’nu kattık. Kendisi hem akademimizde küçük yaş gruplarında futbol eğitmenliği yapacak, hem de elit futbol takımlarımızın fitness koçluğu görevini üstlenecek. Enerjik, kendisini işine adayan ve aidiyet duygusu yüksek insanlardan oluşan bir ekibimiz var. Aramıza böyle kişileri katarak teknik ekibimizi güçlendirmek ve eğitim kalitemizi daha üst seviyeye çekmek için çabalarımız devam edecek. Camiamıza ve yeni antrenörümüze hayırlı uğurlu olsun.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Birinci’ye Esentepe sahip çıktı
Birinci’ye Esentepe sahip çıktı
Binatlı gençlerle yürümek istiyor
Binatlı gençlerle yürümek istiyor
Duygu Komsuoğlu başkan
Duygu Komsuoğlu başkan
Kempo’dan Saner’e ziyaret
Kempo’dan Saner’e ziyaret
Topcan anıldı
Topcan anıldı
Zor hareketler “kolay” geldi
Zor hareketler “kolay” geldi
Tavlacılarımız Avrupa’nın ilk 4 içinde
Tavlacılarımız Avrupa’nın ilk 4 içinde
Taekwondo Karate Martialarts kuşak sınavı yapıldı
Taekwondo Karate Martialarts kuşak sınavı yapıldı
BESÖD’de genel kurul zamanı
BESÖD’de genel kurul zamanı
Hentbol başlıyor
Hentbol başlıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim