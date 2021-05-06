Yenicami Akademi teknik ekibine takviye

Akademi bünyesinde küçük yaş gruplarına futbol eğitmenliği yapacak olan Postacıoğlu ayrıca elit futbol takımların fitness koçluğunu da yürütecek.

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yenicami Akademisi olarak ekibimize kendini sporun farklı dallarında da geliştirmiş çok değerli bir eğitmen olan Zalihe Postacıoğlu’nu kattık. Kendisi hem akademimizde küçük yaş gruplarında futbol eğitmenliği yapacak, hem de elit futbol takımlarımızın fitness koçluğu görevini üstlenecek. Enerjik, kendisini işine adayan ve aidiyet duygusu yüksek insanlardan oluşan bir ekibimiz var. Aramıza böyle kişileri katarak teknik ekibimizi güçlendirmek ve eğitim kalitemizi daha üst seviyeye çekmek için çabalarımız devam edecek. Camiamıza ve yeni antrenörümüze hayırlı uğurlu olsun.”