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Yeniboğaziçi transfere hız verdi

09 Eylül 2020 Çarşamba 00:35
Yeniboğaziçi transfere hız verdi
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Yeni sezon kadrosunu oluşturmak isteyen Yeniboğaziçi Cemil Awwad, Mehmet Çavuş ve Tolga Kara’yı transfer etti

K-Pet Birinci Lig’de mücadele edecek olan Yeniboğaziçi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sezonda Görneç’te forma giyen Mehmet Çavuş ile herkonuda anlaşan Yeniboğaziçi futbolcunun kulübü Görneç ile de anlaşarak bonservisli olarak kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon değirmenlik ile 12 maçta 15 gol 6 asist ile grubun gol kralı olan Tolga Kara da Yeniboğaziçi ile anlaştı.

Türkiye Süper Amatör ligi ve bal liginde birçok kez gol krallıkları bulunan başarılı hücum oyuncusu dün yapılan antrenmana katılarak poz verdi.

Öte yandan Yeniboğaziçi tecrübeli golcü Cemil Awwad’ı da yeniden renklerine bağladı.

Bonservisi Akova’da olan ve geçtiğimiz sezon attığı gollerle Yeni Boğaziçi’nin başarısında başrol oynayan tecrübeli golcü Cemil Awwad, bonservisli bir şekilde Yeni Boğaziçi’ne imza attı.

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