Yeniboğaziçi'nde başkan Fahlioğulları

Bu yıl yeniden 1.ligde mücadele edecek olan Yeni Boğaziçi'nde genel kurul gerçekleştirildi. Genel kurulda 2 yıldır görevi yürüten Mehmet Karaşahin görevi devretti. Yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen Yeni Boğaziçi genel kurulunda başkanlığa Mehmet Fahlioğulları seçildi.

Eski kulüp başkanlarından Mehmet Karaşahin, Kemal Köseoğlu, Yusuf Akbelli, Mustafa Tansel, Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Londra Türk Toplumlu Futbol Federasyon Başkanı Osman Ercen gibi isimlerin de katılıp konuşma yaptı.

Genel kurulda ilgili tüzük değişiklikleri yapıldıktan sonra başkanlığa tek aday olarak katılan Mehmet Fahlioğulları yeni sezonda üyelerin onayı ile başkan seçildi.