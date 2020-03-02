Yeniboğaziçi kupasını Tatar’dan aldı 5-0

BTM 1 kırmızı grup son hafta mücadelesinde Yeni Boğaziçi Geçitkale’yi konuk ettiği maçta baştan sona üstün olan Yeni Boğaziçi maçı 5-0 kazandı maç sonu şampiyonluk kupasını Başbakan Ersin Tatar’ın ellerinden alan Yeni Boğaziçi, 1. Lige şampiyon olarak yükseldi.

22. Dk da Yeni Boğaziçi’nden Serhat, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu kalecinin altından ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

45. Dk da ev sahibi Yeni Boğaziçi’nden Hakan rakibinden kazandığı top ile sol çizgiye inerek güzel yaptığı ortaya Serhat güzel tamamladı ve skoru 2-0 yaptı.

76. Dk da sol taraftan güzel ortalayan Cemil Awwad topu Serhat’ın ayağına gönderdi. Serhat ise rahat bir vuruşla kendisinin ve takımının 3.golünü attı 3-0.

81. Dk da ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruş yapan Cemil Awwad takımını 4-0 öne geçirdi.

88. Dk da Yeni Boğaziçi’nden Hüseyin Genel önünde bulduğu topa sert ve düzgün vurdu ve takımını 5-0 öne geçiren golü attı.

90. Dk da Geçitkale Rifat Emirhan ile penaltıdan yararlanamazken maçı ev sahibi Yeni Boğaziçi 5-0 kazanarak geçen sezon düştüğü 1.Lig’e şampiyon olarak geri gönmüş oldu.