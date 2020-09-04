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Yeni yönetim oluşturuldu

04 Eylül 2020 Cuma 00:48
Yeni yönetim oluşturuldu
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Genel kurulunu12 Ağustos’ta yapan Yeniboğaziçi Avcılık Atıcılık Birliği yeni yönetimini oluşturdu.

Yeniboğaziçi Avcılık Atıcılık Birliği’nin 104 üyeden 91’inin katılımı ile gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık için Süleyman Serinay, Arif Köseoğlu ve Halil Güneyyeli yarıştı.

Üç adayın yarıştığı genel kurul sonucunda 91 oyun 38’ini alan Süleyman Serinay yeniden birlik başkanlığına seçildi. Genel Kurul’un ardından gerçekleştirilen toplantıda yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Yeniboğaziçi Avcılık Atıcılık Birliği Başkanı: Süleyman Serinay; Birlik Genel Sekreteri: Göral Yıldızçoban; As Başkan: Erman Kuşaf, Zübeyir Ercen, Mali İşler Sorumlusu: Osman Gençoğlu, Mustafa Çırakoğlu; Basın-Yayın Sorumlusu: Enver Ermetal; Atıcılık Sorumlusu: Arif Köseoğlu; Avcılık Sorumlusu: Enver Koçero, Osman İkincihoca, Zeka Parlan; Proje ve Araştırma: Mehmet Topçu; Lokal Sorumlusu: Polat Poyraz, Mustafa Akil; Balık ve Olta Sorumlusu: Hasan Özcömert; Av Üretim Sorumlusu: Halil Güneyyeli, Mehmet Güryeler; Zararlılarla Mücadele Sorumlusu: Remzi Rıylı; Faal Üyeler: Derviş Güryaylı, İbrahim Basma, İbrahim Özişleyen, Aziz Zeki

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