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Yeni yılda yeni atılımlar

Basketbol Federasyonu başkanı Mustafa Başkan Sütçü yeni yılda da atılımların süreceğini açıkladı

Yeni yılda yeni atılımlar

Basketbol Federasyonu başkanı Mustafa Başkan Sütçü yeni yılda da atılımların süreceğini açıkladı

07 Ocak 2020 Salı 20:46
Yeni yılda yeni atılımlar

Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü, başta hizmet verdikleri basketbol olmak üzere tüm spor camiasının yeni yılını kutlayarak, geride kalan 2019 yılını değerlendirdi.

Başkan Sütçü, basketbol adına gelişim sürecinin devam ettiği bir yılı geride bıraktıklarına işaret ederek, başta gelişim ligleri olmak üzere, çeşitli kategorilerde düzenlenen liglerin keyifli, fair play ruhunda ve kaliteli müsabakalara sahne olmasının kendileri için mutluluk verici olduğunu belirtti.

“Artan seyirci sayısı ülkemiz insanının basketbol kültürüne olan ilgisini gösteriyor”

Basketbol seyircisinin her yıl gösterdiği artışın geride kalan 2019 yılında da devam ettiğini, bunun ülkemiz insanının basketbol kültürüne olan ilgisini işaret ettiğini aktaran Sütçü, federasyon olarak bu seyirci artışı konusunda farklı çalışmalar yapmak kararlılığında olduklarını vurguladı.

Sütçü, basketbol yönetiminde önemli bir yer teşkil eden tüzük konusunda federasyon olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını, hazırladıkları çağdaş tüzüğün şu anda Bakanlar Kurulu gündeminde olduğunu, bu tüzüğün yürürlüğe girmesi ile yaşanan bir takım yasal sıkıntıların son bulacağını belirtti.

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“TBF ile kurumsal ilişkilerimiz gelişiyor”

Federasyon Başkanı Sütçü, Türkiye Basketbol Federasyonu ile yürüttükleri kurumsal ilişkilerin geride kalan yılda da devam ettiğini, kısa süre önce yaptıkları üst düzey görüşmelerden de olumlu geri dönüş almaya başladıklarını, bunun esas meyvelerinin 2020 yılında verilmeye başlayacağını aktardı.

Basketbolun daha ileriye taşınması için emek yanında maddi güce de ihtiyaç duyulduğunu, bu kapsamda geride kalan yılda devlet erkanı ile yaptıkları görüşmelerde basketbolun geldiği noktayı, gelişimini ve vizyonunu anlattıklarını vurgulayan Sütçü, yeni yılda bu anlamda bir takım beklentiler içerisinde olduklarını dile getirdi.

“Oyuncu yetiştirilmesi ve gelişimi bizim de sorumluluğumuz”

Basketbolda gelişim ligleri ve buralarda mücadele eden kulüplerin güçlendirilmesi, yeni yeteneklerin keşfi ve üst yapıya temel basketbol bilgilerini alan gençler çıkarılmasının tüm camia ile beraber federasyon olarak kendilerinin de sorumluluğunda olduğuna işaret eden Başkan Sütçü, asli hedeflerinden birisinin bunu ileriye taşımak olduğunu aktardı. Sütçü tüm camianın yeni yılını kutlayarak sözlerini noktaladı.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Başkan SütçüKKTC Basketbol Federasyonu
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