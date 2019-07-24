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Yeni sezonu açan Girne’nin sarı siyahlı ekibi Türk Ocağı, ilk beş hedefi için çalışmalarını sürdürüyor

Yeni sezonu açan Girne’nin sarı siyahlı ekibi Türk Ocağı, ilk beş hedefi için çalışmalarını sürdürüyor

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:32
Yeni sezonu açan Girne’nin sarı siyahlı ekibi Türk Ocağı, ilk beş hedefi için çalışmalarını sürdürüyor

Takımıma güveniyorum

Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut, yeni sezon öncesi hedeflerinin ilk beş olduğunu söyledi. Turgut Kaan ve Ahmet Can’ın aralarında olmayacağını belirtirken, Remzi’yi takımda tutmak için tüm kozlarını oynayacaklarını söyledi.

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3 yeni yabancı oyuncu gelecek
Genç takımdan yapacakları takviyelerle birlikte mevcut kadro ile takımı iyi harmanlama planları olduğunu ifade eden Ahmet Dedekorkut, yabancı oyuncu konusunda ise 3 yeni ismin önümüzdeki sezon aralarında olacağını söyledi. Yeni yabancı oyuncu konusunda hata yapmamak için 27 Temmuz’da Karşıyaka ile ilk hazırlık maçını yapacaklarını ifade eden Ahmet Dedekorkut, yeni sezon öncesi bolca hazırlık maçı oynayacaklarını söyledi.

Giden’in yeri dolmalı

Turgut Kaan ve Ahmet Can’ın takımdan ayrıldığını Remzi konusunda ise bir kaç takımın girişim başlattığını ifade eden Dedekorkut, takımdan giden oyuncuların yerini ise gerek takas gerekse bonservis yoluyla dolduracaklarının altını çizdi. Yerli oyuncu konusunda iyi bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut, yeni sezonda ilk beş hedeflediklerini bu hedef doğrultusunda ise çalışmalarının aralıksız devam ettiğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
TolTürk Ocağı Limasol
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