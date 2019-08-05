banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98673
ALTIN
262.083
DOLAR
5.5706
STERLİN
6.7722
EURO
6.2453
Tutuklu yargılanacaklar
TUTUKLU YARGILANACAKLAR
Cezaevine gönderildiler
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu
24 YAŞINDAKİ GENÇ TUTUKLANDI
Zincirleme kaza!
Son Dakika
ZİNCİRLEME KAZA!
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Yeni sezona geç başlayan batı temsilcisi Baf Ülkü Yurdu’nu zor bir süreç bekliyor

Baf Ülkü Yurdu Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu, yeni sezon öncesi hazırlık dönemine geç başladıklarının bilincinde olduklarını fakat önlerinde bulunan zamanı çok iyi kullanacaklarını ifade etti.

Yeni sezona geç başlayan batı temsilcisi Baf Ülkü Yurdu’nu zor bir süreç bekliyor

Baf Ülkü Yurdu Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu, yeni sezon öncesi hazırlık dönemine geç başladıklarının bilincinde olduklarını fakat önlerinde bulunan zamanı çok iyi kullanacaklarını ifade etti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:55
Yeni sezona geç başlayan batı temsilcisi Baf Ülkü Yurdu’nu zor bir süreç bekliyor

Yeni sezon çalışmalarına kısa süre önce Gökmen Davutoğlu ile başlayan Baf Ülkü Yurdu’nda hem zaman hemde transfer en önemli etkenler olarak önlerinde duruyor.

Baf Ülkü Yurdu Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu, yeni sezon öncesi hazırlık dönemine geç başladıklarının bilincinde olduklarını fakat önlerinde bulunan zamanı çok iyi kullanacaklarını ifade etti.

banner317
Takımdan ayrılan çok isim var

Takımdan ayrılan bir çok isim olduğunu da söyleyen Davutoğlu, transfer çalışmalarını da sürdürdüklerini ve iyi bir kadroya sahip olmak için transfer konusunda dikkatli ve hassas davranacaklarını vurguladı.

Gençler ve transferlerle mücadeleci bir takım yaratacağız

Genç oyuncu grubu ile yapacakları transferlerle koşan ve mücadele eden bir takım yaratacaklarını aktaran Baf Ülkü Yurdu Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu, önlerinde bulunan zor süreci iyi değerlendirip lige iyi giriş yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Baf ülkü Yurdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüzücülerimizden rekor
Yüzücülerimizden rekor
Mormenekşe’de Ufuk Fırat dönemi
Mormenekşe’de Ufuk Fırat dönemi
Paşaköy sahası yeniden
Paşaköy sahası yeniden
Ocak yabancısını buldu
Ocak yabancısını buldu
Mağusa Spor Akademisi’nden teşekkür
Mağusa Spor Akademisi’nden teşekkür
Merveli Türkiye dördüncüsü
Merveli Türkiye dördüncüsü
Kartingde liderlerin gecesi
Kartingde liderlerin gecesi
Hakemlerin keyfi yerinde
Hakemlerin keyfi yerinde
Cenker Kıbrıs’ta oynamak istiyor
Cenker Kıbrıs’ta oynamak istiyor
Savaşkan Türkiye ikincisi
Savaşkan Türkiye ikincisi

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim