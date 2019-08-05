Yeni sezona geç başlayan batı temsilcisi Baf Ülkü Yurdu’nu zor bir süreç bekliyor

Yeni sezon çalışmalarına kısa süre önce Gökmen Davutoğlu ile başlayan Baf Ülkü Yurdu’nda hem zaman hemde transfer en önemli etkenler olarak önlerinde duruyor.

Baf Ülkü Yurdu Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu, yeni sezon öncesi hazırlık dönemine geç başladıklarının bilincinde olduklarını fakat önlerinde bulunan zamanı çok iyi kullanacaklarını ifade etti.

Takımdan ayrılan bir çok isim olduğunu da söyleyen Davutoğlu, transfer çalışmalarını da sürdürdüklerini ve iyi bir kadroya sahip olmak için transfer konusunda dikkatli ve hassas davranacaklarını vurguladı.

Gençler ve transferlerle mücadeleci bir takım yaratacağız

Genç oyuncu grubu ile yapacakları transferlerle koşan ve mücadele eden bir takım yaratacaklarını aktaran Baf Ülkü Yurdu Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu, önlerinde bulunan zor süreci iyi değerlendirip lige iyi giriş yapmak istediklerini sözlerine ekledi.