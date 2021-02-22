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Yeni sezon zor olacak

Maraş tejknik direktörü İzzet Kaçmaz gelinen noktada futbol açısından durumun iç açıcı olmadığını söyledi

22 Şubat 2021 Pazartesi 20:15
Yeni sezon zor olacak
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Maraş tejknik direktörü İzzet Kaçmaz gelinen noktada futbol açısından durumun iç açıcı olmadığını söyledi

Maraş Gençlik Spor Futbol A Takım Teknik Direktörü İzzet Kaçmaz, önceki gün katıldığı bir radyo programında, gelinen noktada futbol açısından durumun iç açıcı olmadığını ve hem fiziksel-mental hazırlık, hem de kulüplerin ekonomik sıkıntıları anlamında zor bir sezonun kendilerini beklediğini vurguladı.

Antrenman yapamama ciddi sıkıntı

Takımsal antrenman yapamamanın ciddi sıkıntı oluşturduğunu, bireysel antrenmanın da bir yere kadar yapılabileceğine dikkat çeken Kaçmaz, mevcut durum ve gelecek sezonla ilgili şunları söyledi:

“Sonuç olarak futbol, bireysel değil, bir takım oyunudur. Güç ve kondüsyon isteyen bir spor dalıdır. Takımımızın yaş ortalaması düşük. Genç futbolculara sahibiz. Genç ve dinamik bir kadro yapısına sahip olmamız bir avantaj olabilir. Ama her ne kadar güvensem de gözle görmeden futbolcularımın ya da benim birbirimize verimli olabildiğimize inanmıyorum. Herşey sahada olur. Gözümün önünde yaptığımız antrenmanlarda daha fazla verim alırız. Kendime göre sürekli programlar yapıyorum. Kendimi geliştirmek, göze hoş gelen ve taktiksel olarak etkili programlar hazırlamaktayım.”

“Hazırlık süreci zor olacak”

“KTFF Başkanı Sayın Hasan Sertoğlu da futbolu oynatmak istiyor. Önümüzdeki iki ayı atlatırsak güzel günler yakındır.” şeklinde konuşan Kaçmaz, hazırlık sürecinin kolay değil zor olacağına ve tüm takımları etkileyeceğine işaret etti. Yeni sezonun olumsuz olabileceğine de dikkat çeken İzzet Kaçmaz, “Kas yapıları eskisi gibi olmayacak, bu da futbolcuyu negatif etkileyebilir.” şeklinde konuştu.  Hazırlık sürecinin 10-12 haftaya kadar çıkabileceğini belirten Kaçmaz, kendine bakan bir futbolcunun lige hazır olacağının altını çizdi.

“Ülke futbolunun kurtuluşu altyapılardır”

Transfer yapmadıklarını hatırlatan Kaçmaz, kiralık oyuncularla birlikte genç bir kadro oluşturduklarına dikkat çekti. Ülke futbolunun gelinen noktada kurtuluşunun altyapılar olduğunun altını çizen İzzet Kaçmaz, buna önem veren kulüpler olduğunu, kendilerinin de bu konuda girişim yapacaklarını belirtti.

Maraş’ı seven bir başkanımız var

Kaçmaz Maraş’ı ve Maraş gençliğini çok seven bir başkanları olduğunu belirterek “Kulüp Başkanımız Sayın Hasan Oy’un en büyük hayali ve hedefi, Maraş Gençlik Spor Akademisi’ni kurmaktır. Hemen olmayabilir. MTG ve Dumlupınar, Mağusa’da altyapılara hakim iki kulüptür. Bölgede yetişen ve bir yerden sonra bu kulüplerde oynamak isteyen gençler de vardır. MTG Süper Lig’de başarılı bir kulüptür. Bunun böyle olması doğaldır da. Aynı şekilde kendi sahasını yapan Dumlupınar da aynı durumdadır. Harika bir saha yaptılar, emeği geçenleri kutluyorum. Ancak, Maraş bölgesinde de alttan yetişen mükemmel derecede yetenekli futbolcular mevcuttur. U15 ve U17 takımlarımızda oynayan çok iyi futbolcularımız vardır. Aynı şekilde U20 de öyle. A Takımda oynayabilecek yetenekte oyuncular vardır. Fakat, bölgedeki mentalite sıkıntısı, A Takıma da yansıyor ve lisanslı oyuncu bulmak konusunda sıkıntılar oluyor. Maraş Gençlik’in alt takımlarında oynayan ancak A Takım’a lisans çıkarmak noktasında bölgedeki üst düzey takımlar seçilmek isteniyor” dedi.

“Maraş’ta mutluyum”

Maraş Gençlik Spor’da mutlu olduğunu, çünkü güzel bir ortam olduğunu vurgulayan Kaçmaz, takımına hakim olduğunu, futbolcularla bir kan bağı olduğunu ifade etti. Amaçlarının, bundan önce de olduğu gibi bundan sonra da oyunu çirkinleştirmeden, hakemlerle fazla uğraşmadan yapılması gerekeni yapıp kazanmak için oynamak olduğunun altını çizdi. Kaçmaz, karakterli ve formasını seven futbolcularla çalışmayı istediğini, ligden düşmeyi de yaşadıklarını ancak bunun,  kendilerini için kötü anlamda değil adeta bir uyandırma  anlamında etki oluşturduğunu vurguladı. Stada da değinen Kaçmaz, tribünlerin geliştirilmesi gerektiğini, zeminin de bakıma ihtiyacı olduğunu ifade etti.

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Son Güncelleme: 22.02.2021 21:48
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