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Yeni sezon öncesi ortak mesaj

2019-2020 futbol sezonu öncesi ortak mesaj yayınlandı.

Yeni sezon öncesi ortak mesaj

2019-2020 futbol sezonu öncesi ortak mesaj yayınlandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 20:51
Yeni sezon öncesi ortak mesaj

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, KKTC Futbol Kulüpler Birliği, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği ve Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği 12 Eylül Perşembe günü başlayacak olan 2019-2020 futbol sezonu öncesi ortak mesaj yayınladı.

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Arslan Bıçaklı, Süleyman Göktaş, Burhan Gürkan ve Niyazi Nizam tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Futbolda 2019 – 2020 sezonu 12 Eylül tarihi itibarı ile başlıyor. Yeni sezonun tribünde dostluk, sahada kardeşlik çerçevesinde geçmesi en büyük temennimiz. Ciddi sakatlıkların yaşanmayacağı, tüm spor ve futbolun paydaşlarının sevgi ve saygı çerçevesinde hareket edeceği bir sezon dileriz. Sahada verilecek mücadelenin yanı sıra saha dışında sağduyunun hakim olması, beraberinde Kıbrıs Türk futbolunun kazançlı çıkmasını sağlayacaktır. Tüm kulüplere, sporculara, antrenörlere, hakemlere ve spor yazarlarına yeni sezonun hayırlı olmasını dileriz.”

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Spor Yazarları DerneğiKKTC Futbol Kulüpler BirliğiKıbrıs Türk Futbol Antrenörleri DerneğiKıbrıs Türk Futbol Hakemler Ve Gözlemciler Derneği
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