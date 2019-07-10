Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yenicami oyuncuları performans testinden geçirildi

Kartal’ın performansı ölçüldü

Yenicami Ağdelen Kulübü’nde yeni sezona yönelik çalışmalar devam ederken A takım oyuncuları dün performans testine tabi tutuldu..Test ,Yakın Doğu Üniversitesi RA 25 Spor Salonu’nda yapıldı.

Dün kuvvete dayalı teste tabi tutulan oyunculara bugün dayanıklılığa yönelik test yapılacak. Sezon içerisinde dört tane test yapılması planlanırken, bu testler sezon öncesi, sezon başlamadan önce, devre arası ve sezonun sonunda olacak.

Bayraktar: “Sonuçlara göre takımın seviyesini arttırmayı planlıyoruz”

Yenicami Teknik Sorumlusu Özgü Bayraktar yaptığı açıklamada testin amacının oyuncuların salon uygulamalarını ne kadar uyguladıklarını görmek, hem de daha önceki verileri karşılaştırarak kuvvet programlarını ayarlamak olduğunu belirtti.

Dünkü çalışmanın kuvvete yönelik olduğunu, yarınki çalışmanın dayanıklılık temelinde bir çalışma olduğunu belirten Bayraktar, testlerin sonucuna göre takımın seviyesini arttırmayı planladıklarını aktardı.

11 Temmuz Perşembe günü Saat:18.30’da Yusuf Kaptan Sahası’nda Akademi sporcularının da katılacağı sezon açılışı yapılacak.