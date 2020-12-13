Yeni salonda çalışmalar başladı

Cimnastik Federasyonu başkanı Sapsızoğlu “Çocuklarımız salonu doldurdu. İşte güzellik budur. Eksiklerimizi de gidereceğiz” dedi

Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu resmen açılmasa da salonda faaliyetler başladı. Kulüpler antrenmanlarını modernize edilmiş malzemelerle dolu yenilenmiş salonda yapmaya başlarlarken, sporcular hareketlerini daha coşkulu yapmaya başladılar.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, salonda antrenmanların başlaması sonrasında şu açıklamayı yaptı:

“Çocuklarımız salonu doldurdu. İşte güzellik budur. Eksiklerimiz var mı? Tabii ki vardır. Ama hepsini tek tek gidereceğiz.

Klima, müzik sistemi, sünger havuzunun süngerle doldurulması, eskimiş yardımcı minderlerin yenilenmesi, dış alanın düzenlenmesi eksiklerimiz arasındadır.

Çocuklarımıza hak ettikleri ortamlarda, iyi antrenman ve müsabaka ortamları yaratıldığında neleri başarabileceklerini yaşayarak görmeye başladık. Uzun süredir çalışılan ve başarısız olunan hareketler bile ilk antrenmanda farkını göstermeye başladı.

Sadece cimnastikte değil tüm branşlarda alt yapı sorunları aşılırsa çocuklarımız uluslararası alanlarda kendilerini gösterebilir.”