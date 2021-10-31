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Yeni lider Gönyeli

31 Ekim 2021 Pazar 19:34
Yeni lider Gönyeli

Gönyeli 2-Baf Ülkü Yurdu 1

Necmi Belge

Aksa.Süper ligi'nin.7.haftası bugün oynanan üç karşılaşma ile sona erdi.

Zirveyi ve alt sıraları ilgilendiren kritik macta ev sahibi Gönyeli son sıralardaki rakibi Baf Ülkü Yurdu'nu zor da olsa 2-1 yenerek, 16 puanla zirveye oturdu.

Lider Gönyeli oyuna çok hızlı başladı ve 15.dakikada Badaba Naby Sylla'nin güzel golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarısı tamamen Gönyeli'nin üstünlüğünde 1-0 sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında rakip Baf Ülkü Yurdu daha atak başladı. Nitekim, 66.dakikada gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında ceza sahası içinde topla buluşan Oriya Obiekwa skora eşitlik getirdi. 1-1 Bu golden sonra, liderlik için galibiyet gereken Gönyeli hücumlarını artırdı. İşte bu akınlarin birinde 80. dakikada ceza, sahasına ortalanan topa müthiş bir vole atan kaptan Hamis Çakır galibiyet golünü filelere gönderdi.

Bu.golden sonra karşılıklı gelişen ataklarda başka gol olmayınca, karşılaşma 2-1 Gönyeli'nin galibiyeti ile sona erdi. Bu sonuçla, Gönyeli 6.hafta sonunda 16 puan ile zirveye yükseldi.

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