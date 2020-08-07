banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1034
ALTIN
482.377
DOLAR
7.2420
STERLİN
9.5584
EURO
8.5968
Kapalı Maraş düğümü çözülüyor
Kapalı Maraş düğümü çözülüyor
Yalana bağımlı
Yalana bağımlı
Kamyon yazıları ile siyaseti anlatmak
Kamyon yazıları ile siyaseti anlatmak
Denktaş, 30 yılda hangi seçimi kazanmış?
Denktaş, 30 yılda hangi seçimi...
banner355

Yeni Federasyon Kempo

33. Federasyon olarak Kempo Savunma Sporları Federasyonu resmen kuruldu

07 Ağustos 2020 Cuma 08:10
Yeni Federasyon Kempo
banner337
banner351

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kempo Savunma Sporları Federasyonu resmen kurularak göreve başladı. Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu kararı ile tüzüğü hazırlanarak kurulmasına karar verilen KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonunda tüzük onaylanarak resmileşesinin ardından görev dağılımı yapıldı. Kempo Savunma Sporları Federasyonun kurulması sonucunda Spor Dairesi Genel Yünetim Kurulu tarafından başkan olarak atanan Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu ve üye kulüplerin katılımı ile ilk toplantısını gerçekleştirildi. Mehme İngeç, başkanlığındaki Federasyon yönetim, denetleme, basın, tahkim, disiplin ve ceza kurulları ile sağlık komitesi’nde görev dağılımları da yapıldı.

İngenç “Yıl sonuna kadar üyelik ve lisan ücretleri alınmayacak”

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet İngenç, yapılan Yönetim Kurulu toplantıda almış oldukları kararı doğrultusunda, covid 19 nedeniyle zor günler yaşayan kulüp ve derneklerden üye ücretlerini, sporcu, hakem ve antrenörler den ise lisan ücretlerinin, u yılın sonuna kadar alınmayacağını açıkladı. Yönetim Kurulu olarak Federasyona kayıtlı kulüplere ziyaretlerde bulunacağını belirten Mehmet İngeç, 11 Ağustos Salı gününden itibaren, Gazimağusa’dan başlayarak sırasıyla, Lefkoşa, Güzelyurt ve İskele kulüpleri ziyaret edileceğini söyledi. Federasyon olarak Eylül ayı içerisinde, Gençlik Kupası düzenlemeyi planladıklarını söyleyen başkan Mehmet İngeç, Federasyonun kurulmasında emeği geçen, katkı koyan ve başkan olarak göreve atayan, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu yönetimine, Başbakan Ersin Tatar’a teşekkür etti. Mehmet İngeç, daha yolun başındayız ve yapacak çok işimiz var diyerek, amacımız Kempo savunma sporlarını daha ileriye taşımaktır dedi.

banner341
Kempo Savunma Sporları Federasyonu’nda görev dağılımı şöyle.

Federasyon Başkan Mehmet İngeç, Başkan yardımcısı Bünyamin Merhametsiz, Mali Sekreter Nuray Karakuş, Faal üye Engin İmre, Uğur Razamanoğlu, Muhammed Erdal, Mehmet İkerli, Denetleme Kurulu : Başkan Halil İbrahim Orun, Üye Hüseyin Alanlı, Şerif Dolu,

Disiplin ve Ceza Kurulu : Başkan Metin Gökalp, Üye Cemil Bulut, Ümit Dolu,

Tahkim Kurulu : Başkan Av.Sultan Vural, Üye Av.Tolga Çavuşoğlu, Av.İbrahim Akçabay, Basın Kurulu : Başkan Mehmet Uzun, Üye Selami Bora, Kürşat Özer,

Sağlık Komitesi : Başkan Dr.Hamit Bakırcı, Üye Dr.Şilem Özdenkci, Hatice Beyazyüz Akkuş.

banner360
Anahtar Kelimeler:
KempoKempo Savunma Sporları Federasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaşınses ayrılmak istiyor
Yaşınses ayrılmak istiyor
Tufan kararsız
Tufan kararsız
Taekwondoda Mukavemet müsabakaları yapıldı
Taekwondoda Mukavemet müsabakaları yapıldı
Plaj Voleybol Ligi başlıyor
Plaj Voleybol Ligi başlıyor
Hedefleri kupa
Hedefleri kupa
Çetinkaya ile Bursa arasında köprü
Çetinkaya ile Bursa arasında köprü
ABD'den Birleşmiş Milletler'e İran ambargosu tasarısı
ABD'den Birleşmiş Milletler'e İran ambargosu tasarısı
Halil Erdoğuş yönetimindeki Ötüken dolu dizgin
Halil Erdoğuş yönetimindeki Ötüken dolu dizgin
Yonpaş Dumlupınar’da genel kurul zamanı
Yonpaş Dumlupınar’da genel kurul zamanı
Kupaya odaklandılar
Kupaya odaklandılar

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim