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Yeni dönem plan ve projeler aktarıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Orhun Mevlit başkanlığındaki Basketbol Federasyonu yönetim kurulunu kabul etti

06 Ağustos 2020 Perşembe 08:10
Yeni dönem plan ve projeler aktarıldı
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Basketbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda göreve gelen Orhun Mevlit başkanlığındaki Basketbol Federasyonu yeni yönetimini kabul ederek görüştü.

Saat 11.00’de gerçekleşen nezaket ziyaretinde, Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve beraberindekiler Cumhurbaşkanı’na yeni dönem plan ve projelerini aktardı.

Akıncı: Basketbola katkılarımız devam edecek

Tüm spor branşları gibi basketbolu da severek takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Kupası başta olmak üzere basketbola geçmişte yaptıkları katkının devam edeceğini kaydetti.

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Cumhurbaşkanı Akıncı, Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Mevlit: Spor, bakanlık altında olmasa bile müsteşarlık altında yönetilmeli

Ziyarette konuşan Basketbol Federaysonu Başkanı Orhun Mevlit, sporun sürekli ve devlet politikası ile yönetilmesi gerektiğini, değişen hükümetlerle spor politikası ve muhataplarının çok değiştiğini belirtti.

Bakanlık altında olmasa bile sporun müsteşarlık altında yönetilmesi gerektiğini ifade eden Mevlit, sporun ve basketbolun yaşam becerileri kazanılması adına önemini vurguladı.

Kabulde, Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Metin Ersoy, yönetim kurulu üyeleri Ali Tüzünkan, Uraz Şentürk, Ateş Farisoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sosyal İşler Koordinatörü Evrim Hınçal da hazır bulundu.

Basketbol Federasyonu yönetim kurulu nezaket ziyaretlerine başta Başbakan Ersin Tatar olmak üzere ilerleyen günlerde devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Orhun MevlitKKTC Basketbol Federasyonu
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