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Yeni Boğaziçi toplandı

Birinci ligin doğu temsilcisi Yeni Boğaziçi liglerimize verilen uzun aranın ardından teknik patron Eralp Şerifoğlu’nun talimatları doğrultusunda düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:59
Yeni Boğaziçi toplandı
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Yapılan yemekli toplantıya kadroda bulunan tüm futbolcular eksiksiz katılırken kulüp başkanı Mehmet Fahlioğluları, yöneticiler, Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar da organizasyonda hazır bulundu.

Fahlı̇oğluları, herkes gibi kendilerinin de futbolu çok özlediğini ve en erken zamanda sağlıklı bir şekilde sahalara dönmeyi umut ettiğini söylerken federasyon seçiminin ardından futbol için öngörülen takvime göre önümüzdeki hafta bir plan hazırladıklarını söyledi.

Şerı̇foğlu ise geceden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, takımın büyük bir çoğunluğunun birbirini tanıdığını ve lige hazırlanmak için gayet yeterli surelerinin olduğunu söyledi. Daha sonra futbolsuz geçen bir yılın ardından tüm futbolcuların daha motive bir şekilde sahalara dönmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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