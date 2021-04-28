Yeni Boğaziçi altyapısı 23 Nisan’ı kutladı

Kaya EMİROĞLU

Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübü futbol altyapısını oluşturan takımların oyuncuları, geçtiğimiz 23 Nisan’ı Osman Ergün Mehmet Stadı’nda kutladılar. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının kısıtlamalardan dolayı okullarda yapılamadığı bu dönemde antrenmanlarını devam ettiren Yeni Boğaziçi çocuk futbolcular, en azından sahada bir kutlama yaparak bu önemli günü andılar. Antrenörleri Vural Köseoğlu nezaretinde kısa bir antrenman yapan çocuklar, daha sonra KKTC ve TC bayraklarıyla poz verirken, dondurma yiyerek kutlamaları tamamladılar.