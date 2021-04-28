banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Harita var mı yok mu?
Harita var mı yok mu?
Obezite cerrahisi hastaları konusu
Obezite cerrahisi hastaları konusu
Harita komedisi veya krizi!
Harita komedisi veya krizi!
24 bin yatak, 580 turist!
24 bin yatak, 580 turist!
banner376

Yeni Boğaziçi altyapısı 23 Nisan’ı kutladı

23 Nisan dolayısıyla Yeniboğaziçi kulübü altyapı oyuncularıyla birlikte güne uygun etkinlik düzenledi

28 Nisan 2021 Çarşamba 17:40
Yeni Boğaziçi altyapısı 23 Nisan’ı kutladı
banner337

Kaya EMİROĞLU

Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübü futbol altyapısını oluşturan takımların oyuncuları, geçtiğimiz 23 Nisan’ı Osman Ergün Mehmet Stadı’nda kutladılar. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının kısıtlamalardan dolayı okullarda yapılamadığı bu dönemde antrenmanlarını devam ettiren Yeni Boğaziçi çocuk futbolcular, en azından sahada bir kutlama yaparak bu önemli günü andılar. Antrenörleri Vural Köseoğlu nezaretinde kısa bir antrenman yapan çocuklar, daha sonra KKTC ve TC bayraklarıyla poz verirken, dondurma yiyerek kutlamaları tamamladılar.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cihangir bayram sonrasını bekliyor
Cihangir bayram sonrasını bekliyor
Ağırdağ Boğaz'dan Sertoğlu'na ziyaret
Ağırdağ Boğaz'dan Sertoğlu'na ziyaret
Cimnastik artış bekliyor
Cimnastik artış bekliyor
Anıl Spor' dan Milli Badmintonculara destek
Anıl Spor' dan Milli Badmintonculara destek
Gol düellosu Efsane Masterleri'nin 6-4
Gol düellosu Efsane Masterleri'nin 6-4
Zorba ve Piddubna şampiyon
Zorba ve Piddubna şampiyon
Azim ve irademiz aydınlığımız olacak
Azim ve irademiz aydınlığımız olacak
Cimnastikçilerden adrenalin dolu yarışma
Cimnastikçilerden adrenalin dolu yarışma
Erbay’ın istifası kabul edilmedi
Erbay’ın istifası kabul edilmedi
Taekwondocular Mağusa’da yarıştı
Taekwondocular Mağusa’da yarıştı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim