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Yeni başkan Çıldır

Gönyeli’de dün akşam gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa Mehmet Çıldır getirildi

26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:00
Yeni başkan Çıldır
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K-PET Süper Lig ekiplerinden Gönyeli’de Ömer Saykal’ın başkanlıktan ayrılmasından sonra dün akşam gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa Mehmet Çıldır getirildi.

Faaliyet ve mali raporların okunarak onaya sunulmasının ardından başkanlık için tek aday olan Mehmet Çıldır üyelerin onayını alarak Gönyeli başkanlığına seçildi.

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Geçtiğimiz sezon kulübün sponsoru olan Gülenay Şirketinin direktörü olan Mehmet Çıldır transferde de büyük bir bütçe ayırdığı ve teknik ekibi ile anlaştığı öğrenildi.

Yönetim belirlendi
Mehmet Çıldır’ın yönetim kurulunda Biray Deliceırmak, Mustafa Akyön, Yılmaz Behlül, Ali Tunçtaşlı, Musa Oytun, Yusuf Hacı, Hülya Akbil, Ömer Arabacıoğlu, Oğuz Kulan, Serdar Kiracıoğlu, Tahsin Altıncıoğlu, Ahmet Kocayiğit, Bekir Damdelen ve İrfan Göçen görev yapacak.

Çıldır’ın Teknik ekip konusunda da girişimleri olduğu ve bir iki güne kadar ekibi netleştirerek açıklayacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Çıldır
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