Yeni antrenörler eğitimde

KKTC halter ve vücut geliştirme federasyonu tarafından organize edilen fitness antrenör kursu başladı.

Lefkoşa Sporcu Eğitim Merkezi’nde başlayan kurs 5-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yoğun ilgi gören kurs bir birinden değerli akademisyen eğitmenlerin önderliğinde hijyen koşulları gözetilerek yapılırken ülkemize yeni antrenörler yetiştirmek hedefleniyor.

Federasyon başkanı Ali Dahlameroğlu Fitnes Yardımcı Antrenörlük Kursu, TRX Eğitmenlik Eğitimi Serttifika program ve Spinning Eğitmenlik Eğitimi Sertifika programlarının takvimlendiğini ancak alınacak pandemi tedbirlerine parallel olarak tarihlerin yeniden belirleneceğini söyledi.