Yedinci ayak yine Kara’nın

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Ferdi Darts Şampiyonası’nın yedinci ayak müsabakaları dün (5 Şubat Çarşamba) yapıldı.

Gönyeli Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen yedinci ayakta, altıncı ayakta olduğu gibi Halil Kara birinci oldu. Faik Amcaoğlu’nun ikinci olduğu yedinci ayakta Salim Özeren üçüncü, John Swayne dördüncülüğü elde etti.

On ayaktan oluşan Ferdi Darts Şampiyonası’nda yedi ayak geride kaldı. Genel klasman sıralamasında Elmas Çocuk 90 puanla zirvede yer alıyor. Elmas Çocuk’u 72 puanla Mustafa Behlül, 68 puanla Cemal Gingi takip ediyor.

Yedinci ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular ve oluşan puan durumu şöyle:

1-Halil Kara

2-Faik Amcaoğlu

3-Salim Özeren

4- John Swayne

KKDF FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU

S SPORCU ADI PUAN

1.Elmas Çocuk 95

2.Mustafa Behlül 72

3.Cemal Gingi 68

4.Faik Amcaoğlu 63

5.Halil Kara 61

6.James Anthony Stone 50

7.Sadık Örel 44

8.Hüseyin Hacıoğluları 42

9.Salim Özeren 41

10.Hüseyin Moda 41

11.Hakan Boral 34

12.Çelik Kutlu 34

13.Ali Yeşilada 32

14.Tansu Tilki 30

15.Erkan Coşkuner 29

16.Ali Çamlıbelli 25

17.Selçuk Amca 25

18.Ahmet Evliya 25