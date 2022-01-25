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Yedi takım yabancısını değiştirdi

Aksa liglerinde ikinci devre için yabancı bildirimi tamamlandı, Süper Lig’in yarıya yakını yabancısını değiştirdi

25 Ocak 2022 Salı 10:30
Yedi takım yabancısını değiştirdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından açıklanan ve Aksa liglerinin ikinci yarısı öncesi kadroda yer alacak olan yabancı futbolcu bildirimi Cuma günü tamamlandı. Aksa Süper Lig ekiplerinin yedi tanesi yabancı oyuncularını değiştirdi.

Lider MTG’den Pote hamlesi

Süper Lig’de ilk yarıyı lider tamamlayan Mağusa Türk Gücü, takımın elde ettiği ilk devre başarısında pay sahibi olan Evanonya Kossi ile yolları ayırdı. MTG, Türkiye’de ve Kıbrıs’ın güneyinde forma giymiş bir yıldızı isim olan Beninli Mickael Pote’yi kadrosuna kattı.

İki isim lig içine takım değişti

Ligin ilk yarısını ikinci tamamlayan, ilk devrenin son haftalarını yabancısı Fidelis’in ayrılığı sonrası yabancısız oynayan Merit Alsancak Yeşilova, Girne Halk Evi’nden Chibuzor’u kadrosuna katarak kontenjanını doldurdu.

Gönyeli ilk yarıdaki yabancısı Sylla’yı Göçmenköy’e verirken bu oyuncunun yerine Adanaspor’da da görev yapmış bir isim olan Sampson Agoha’yı kadrosuna kattı. Sylla ve Chibuzor lig içinde takım değiştiren yabancı oyuncular oldu.

İlk yarıda Moses ile maçlara çıkan Yenicami oyuncu ile yollarını ayırarak daha önce Düzkaya forması giymiş Keita’yı renklerine bağladı.

Ocak ve GHE’de yabancı olmayacak

Mesarya Spor Kulübü, Türk Ocağı’nın ilk yarıdaki performansına önemli katkı koyan Candy’i alırken yabancısı Joseph’i Türk Ocağı’na verdi. Ancak spor kamuoyunda Joseph’in adayı terk ettiği konuşuluyor. Girne Halk Evi ise Chibuzor’u Yeşilova’ya verdikten sonra bu kontenjanından yararlanamadı. İki Girne ekibi ikinci yarıda ligde yabancısız mücadele edecek.

Yedi takım yabancısını değişmedi

Ligin diğer ekipleri Lefke, Cihangir, Küçük Kaymaklı, Doğan Türk Birliği, Yonpaş Dumlupınar, Baf Ülkü Yudu ve Binatlı ilk yarıda kadrolarında yer alan yabancılarla ikinci yarı devam etme kararı aldı. İkinci yarı öncesi takımların Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na bildirdikleri yabancı oyuncular şöyle:

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TAKIM                        YABANCI                    GİDEN

Mağusa Türk Gücü     Mickael Pote              Evanonya Kossi

Merit A. Yeşilova         Chibuzor Nwogbo       Fidelis Iria

Gönyeli                       Badara Sylla               Sampson Agoha

Göçmenköy                Hassan Lukman          Badara Sylla

Yenicami                     Moses Akinade           Drissa Keita

Türk Ocağı                  Candy Agbane            Joseph Obidiaso

Girne Halk Evi             -                                  Chibuzor Nwogbo

Mesarya                     Joseph Obidiaso         Candy Agbane

Lefke                           Hermann Kouao         -

Cihangir                      Lungelo Mishali          -

K. Kaymaklı                Felix Obada                -

Doğan T. Birliği           Billy Michael              -

Y. Dumlupınar            Jonathan Weston        -

Baf Ü. Yurdu               Osita Obiekwe            -

Binatlı                         Ismael Kone                -

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