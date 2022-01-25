Yedi takım yabancısını değiştirdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından açıklanan ve Aksa liglerinin ikinci yarısı öncesi kadroda yer alacak olan yabancı futbolcu bildirimi Cuma günü tamamlandı. Aksa Süper Lig ekiplerinin yedi tanesi yabancı oyuncularını değiştirdi.

Lider MTG’den Pote hamlesi

Süper Lig’de ilk yarıyı lider tamamlayan Mağusa Türk Gücü, takımın elde ettiği ilk devre başarısında pay sahibi olan Evanonya Kossi ile yolları ayırdı. MTG, Türkiye’de ve Kıbrıs’ın güneyinde forma giymiş bir yıldızı isim olan Beninli Mickael Pote’yi kadrosuna kattı.

İki isim lig içine takım değişti

Ligin ilk yarısını ikinci tamamlayan, ilk devrenin son haftalarını yabancısı Fidelis’in ayrılığı sonrası yabancısız oynayan Merit Alsancak Yeşilova, Girne Halk Evi’nden Chibuzor’u kadrosuna katarak kontenjanını doldurdu.

Gönyeli ilk yarıdaki yabancısı Sylla’yı Göçmenköy’e verirken bu oyuncunun yerine Adanaspor’da da görev yapmış bir isim olan Sampson Agoha’yı kadrosuna kattı. Sylla ve Chibuzor lig içinde takım değiştiren yabancı oyuncular oldu.

İlk yarıda Moses ile maçlara çıkan Yenicami oyuncu ile yollarını ayırarak daha önce Düzkaya forması giymiş Keita’yı renklerine bağladı.

Ocak ve GHE’de yabancı olmayacak

Mesarya Spor Kulübü, Türk Ocağı’nın ilk yarıdaki performansına önemli katkı koyan Candy’i alırken yabancısı Joseph’i Türk Ocağı’na verdi. Ancak spor kamuoyunda Joseph’in adayı terk ettiği konuşuluyor. Girne Halk Evi ise Chibuzor’u Yeşilova’ya verdikten sonra bu kontenjanından yararlanamadı. İki Girne ekibi ikinci yarıda ligde yabancısız mücadele edecek.

Yedi takım yabancısını değişmedi

Ligin diğer ekipleri Lefke, Cihangir, Küçük Kaymaklı, Doğan Türk Birliği, Yonpaş Dumlupınar, Baf Ülkü Yudu ve Binatlı ilk yarıda kadrolarında yer alan yabancılarla ikinci yarı devam etme kararı aldı. İkinci yarı öncesi takımların Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na bildirdikleri yabancı oyuncular şöyle:

TAKIM YABANCI GİDEN

Mağusa Türk Gücü Mickael Pote Evanonya Kossi

Merit A. Yeşilova Chibuzor Nwogbo Fidelis Iria

Gönyeli Badara Sylla Sampson Agoha

Göçmenköy Hassan Lukman Badara Sylla

Yenicami Moses Akinade Drissa Keita

Türk Ocağı Candy Agbane Joseph Obidiaso

Girne Halk Evi - Chibuzor Nwogbo

Mesarya Joseph Obidiaso Candy Agbane

Lefke Hermann Kouao -

Cihangir Lungelo Mishali -

K. Kaymaklı Felix Obada -

Doğan T. Birliği Billy Michael -

Y. Dumlupınar Jonathan Weston -

Baf Ü. Yurdu Osita Obiekwe -

Binatlı Ismael Kone -