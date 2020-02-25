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YDÜ sezonu Birincilikle açtı

“Fikri Kanlıçay Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları” gerçekleşti

YDÜ sezonu Birincilikle açtı

“Fikri Kanlıçay Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları” gerçekleşti

25 Şubat 2020 Salı 07:52
YDÜ sezonu Birincilikle açtı
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Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Büyükler Güreş Ligi, geçtiğimiz hafta sonu yapılan “Fikri Kanlıçay Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları” ile başladı.

Geçtiğimiz yıl vefat eden eski güreşçi ve hakemlerimizden Fikri Kanlıçay adına yapılan ilk müsabakalarda 220 puan toplayan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) birinciliği elde etti.

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapılan ve oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonunda sezonu birincilikle açan YDÜ’nün ardından, 217 puanla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ikinci olurken, 50 puanda kalan Büyükkonuk üçüncülüğü aldı.

Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Kemal Bayraktar, Serkan Köse ve Ercan Köse’nin hakemliğinde gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde başarılı olan kulüp ve sporculara ödülleri Fikri Kanlıçay’ın ailesi tarafından verildi.

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“Fikri Kanlıçay Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları” sonuçları şöyle:

1.YDÜ 220 Puan

2.DAÜ 217 Puan

3.Büyükkonul İsmet Atlı S.K 50 Puan

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Anahtar Kelimeler:
Fikri Kanlıçay Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları
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