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YDÜ namağlup gidiyor 95-77

Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor, karşı karşıya geldi.

YDÜ namağlup gidiyor 95-77

Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor, karşı karşıya geldi.

01 Ocak 2020 Çarşamba 19:46
YDÜ namağlup gidiyor 95-77

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde iki yenilgisiz takım, Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor, RA-25 Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 95-77 kazanan YDÜ, 4. maçında 4. galibiyetini alırken, Koopspor bu sezon ilk kez yenilgi ile tanıştı.

Maça iyi başlayan YDÜ, kısa süre içerisinde farkı çift haneli sayılara çıkardı, periyodu 26-15, devreyi de 56-36 üstün geçti. İkinci yarıda da iyi performansını sürdüren YDÜ, 3.periyodu 75-60 geçerken, maçı da 95-77 kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü.

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Lashard Anderson geceye damga vurdu

YDÜ’de 34 sayı yanında 6 asist ve 5 ribaunt ile oynayan Birleşik Amerikalı oyun kurucu Lashard Anderson galibiyeti getiren isim olurken, bu oyuncuya 17 sayı ile Ahmet Dağer, 16 sayı ile İhsan ve 12 sayı ile Darryl J.Palmer eşlik ettiler.

Rakibi karşısında etkili olamayan Koopspor’da Ivan Miskolic’in 23 sayı 10 ribauntluk performansı yeterli olmadı. Koopspor’da Alpay Şerbeçioğlu 15, Kercem İnancı 12 ve Vucasin Mandic 11 sayı ile maçı tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
Basketbol Erkekler Süper Ligi
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