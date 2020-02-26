banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115171
ALTIN
326.087
DOLAR
6.1578
STERLİN
7.9488
EURO
6.6877
Erhan Arıklı
Erhan Arıklı
Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz
Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz
Kıbrıs Nasıl Kokmalı?
Kıbrıs Nasıl Kokmalı?
“Defalarca dayak yedim ama...”
“Defalarca dayak yedim ama...”

YDK ve American College şampiyon

Ortaokullararası basketbol şampiyonası dün oynanan final maçlarıyla tamamlandı dün oynanan final maçlarıyla tamamlandı

YDK ve American College şampiyon

Ortaokullararası basketbol şampiyonası dün oynanan final maçlarıyla tamamlandı dün oynanan final maçlarıyla tamamlandı

26 Şubat 2020 Çarşamba 20:46
YDK ve American College şampiyon
banner337

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ortaokullar arası basketbol yıldızlar final ve üçüncülük maçları dün oynandı.

Levent Koleji Spor Salonu’nda oynanan üçüncülük maçlarında kızlarda Lapta Yavuzlar Lisesi Orta Bölümü Türk Maarif Koleji orta bölümünü 45-19 yenerek üçüncü olurken, erkeklerde ise The Future American College TED Koleji’ni 56-46 yenerek üçüncülüğü elde etti.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçlarında ise kızlarda The Future American College, Levent Koleji’ni 74-26 yenerek şampiyonluğu kazanırken erkeklerde ise Yakın Doğu Koleji Türk Maarif Koleji’ni 69-25 yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Final maçlarından sonra düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları yetkililer tarafından verildi.

Yıldız Kızlar Takım Sıralaması

The American Future College

Levent Koleji

banner317
Lapta Yavuzlar Lisesi

Türk Maarif Koleji

Yıldız Erkekler Takım Sıralaması

Yakın Doğu Koleji

Türk Maarif Koleji

The American Future College

TED Koleji

banner335
Anahtar Kelimeler:
Ortaokullar Arası Basketbol şampiyonası Dün Oynanan Final Maçlarıyla Tamamlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ocak avantaj kaptı 2-1
Ocak avantaj kaptı 2-1
MTG kupaya göz dikti 2-0
MTG kupaya göz dikti 2-0
Doğan avantajlı 1-0
Doğan avantajlı 1-0
Paralimpik Milli Takımı Girne’de kamp yaptı
Paralimpik Milli Takımı Girne’de kamp yaptı
Kara Kuşaklar belirlendi
Kara Kuşaklar belirlendi
Satrançta 9. tur oynandı
Satrançta 9. tur oynandı
Okçulukta “Aday Hakem Kursu” yapıldı
Okçulukta “Aday Hakem Kursu” yapıldı
Başarılı olanlar açıklandı
Başarılı olanlar açıklandı
Minareliköy namağlup şampiyon
Minareliköy namağlup şampiyon
Yafa yol yarışı gerçekleştirildi
Yafa yol yarışı gerçekleştirildi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim