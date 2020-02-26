YDK ve American College şampiyon

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ortaokullar arası basketbol yıldızlar final ve üçüncülük maçları dün oynandı.

Levent Koleji Spor Salonu’nda oynanan üçüncülük maçlarında kızlarda Lapta Yavuzlar Lisesi Orta Bölümü Türk Maarif Koleji orta bölümünü 45-19 yenerek üçüncü olurken, erkeklerde ise The Future American College TED Koleji’ni 56-46 yenerek üçüncülüğü elde etti.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçlarında ise kızlarda The Future American College, Levent Koleji’ni 74-26 yenerek şampiyonluğu kazanırken erkeklerde ise Yakın Doğu Koleji Türk Maarif Koleji’ni 69-25 yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Final maçlarından sonra düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları yetkililer tarafından verildi.

Yıldız Kızlar Takım Sıralaması

The American Future College

Levent Koleji

Lapta Yavuzlar Lisesi

Türk Maarif Koleji

Yıldız Erkekler Takım Sıralaması

Yakın Doğu Koleji

Türk Maarif Koleji

The American Future College

TED Koleji