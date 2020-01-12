YDİ şampiyon

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası tarafından çocukları erken yaşta akıl ve zeka oyunlarıyla tanıştırma ve satrancın eğitim sistemi içerisindeki yerinin güçlendirilmesi adına düzenlenen İlkokullararası Satranç Şöleni’nde, Yakın Doğu İlkokulu şampiyon oldu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın 50. yılı, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’nin 60. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 3. Satranç Şöleni, 19 okul, 28 takım, 131 öğrenci ve 28 öğretmenin katılımı ile Atatürk Öğretmen Akademisi’nde gerçekleştirildi.

Öğretmenlerle öğrencilerin aynı takımda yer aldığı ve yarışmaların birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olduğu Satranç Şöleninde, Yakın Doğu İlkokulu birinci, Alasya İlkokulu ikinci ve Karakol İlkokulu da üçüncü oldu.

Yarışmaya katılan her öğrenciye 5´er oyun oynatılırken, 5 oyun sonunda en fazla puan alan yarışmacılar dereceye girmiş oldular. Oyuncunun kendi yaptığı hamle ile rakibinin gerçekleştirdiği hamlelerin de göz önünde bulundurulduğu yarışmalarda Yakın Doğu İlkokul öğrencileri başarılı bir şekilde hamlelerini gerçekleştirerek şampiyonluğa ulaştı.