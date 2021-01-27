Yayar on-line seminere katıldı

Kickboks Hakem komitesi Başkanı Vedat Yayar, 23 Ocak 2021 tarihinde Türkiye Kickboks Federasyonu tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin çeşitli İllerinden katılan hakemlerle birlikte, on-line hakem seminerine katıldı. Seminerde Kickboks Oyun Kurallarında yapılan değişiklikler ele alındı.

Kickboks Federasyon Başkanı Niyazi Demirel, Türkiye Kickboks Federasyon Başkanı Salim Kayıcı ve Federasyon yetkililerine böyle bir imkanı sağladıkları için teşekkür ederken, iki kardeş ülke Federasyonları arasındaki mevcut iyi ilişkilerin daha da geliştirilerek devam edeceğini belirtti.