Yaşama Sporla Bağlan Yüzme Yarışları Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda dün yapılan yarışlarla tamamlandı

KKTC Su Sporları Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile mücadele komisyonu işbirliğinde düzenlenen “Yaşama Sporla Bağlan Yüzme yarışları” dün yapılan ikinci gün yarışları ile tamamlandı.
Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen yarışlar iki gün sürdü.
Yarışların ilk gününde 6 rekor kırılırken dün yapılan yarışlarda 9 rekor kırıldı.
Yarışmaların iki gününde ise toplamda 15 rekor kırıldı.
Takım Klasmanında ise YDÜ birinci sırada yeralırken Ares Spor Kulübü ikinci Bluefin ise üçüncü sırada yeraldı.
Erkekler, 50m Serbest
Paşa Sezener,
Erkekler, 800m Serbest
Serhan Faruk Zülkadiroğlu
Doğukan Ulaç,
Gökhan Karabetça
Erkekler, 200m Kurbağalama
Ediz Yeşilkuşak
Bayanlar, 800m Serbest
Özgül Çetin
Erkekler, 100m Serbest
Hüseyin Çakır
Emre Ersoy
Doğukan Ulaç
Hüseyin Çakır
Erkekler, 50m Sırtüstü
Emre Ersoy
Erkekler, 100m Kurbağalama
Buğra Buba
Erkekler, 200m Kelebek
Enes Kansız
Bayanlar, 100m Serbest
Özgül Çetin
Bayanlar, 200m Serbest
Özgül Çetin
Takım klasmanı
Yakın Doğu Üniversitesi
Ares Spor Kulubu
Bluefin Yüzme Kulübü