Yaşama Sporla Bağlan Yüzme Yarışları Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda dün yapılan yarışlarla tamamlandı

KKTC Su Sporları Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile mücadele komisyonu işbirliğinde düzenlenen “Yaşama Sporla Bağlan Yüzme yarışları” dün yapılan ikinci gün yarışları ile tamamlandı.

Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen yarışlar iki gün sürdü.

Yarışların ilk gününde 6 rekor kırılırken dün yapılan yarışlarda 9 rekor kırıldı.

Yarışmaların iki gününde ise toplamda 15 rekor kırıldı.

Takım Klasmanında ise YDÜ birinci sırada yeralırken Ares Spor Kulübü ikinci Bluefin ise üçüncü sırada yeraldı.

Erkekler, 50m Serbest

Paşa Sezener,

Erkekler, 800m Serbest

Serhan Faruk Zülkadiroğlu

Doğukan Ulaç,

Gökhan Karabetça

Erkekler, 200m Kurbağalama

Ediz Yeşilkuşak

Bayanlar, 800m Serbest

Özgül Çetin

Erkekler, 100m Serbest

Hüseyin Çakır

Erkekler, 200m Serbest

Emre Ersoy

Doğukan Ulaç

Hüseyin Çakır

Erkekler, 50m Sırtüstü

Emre Ersoy

Erkekler, 100m Kurbağalama

Buğra Buba

Erkekler, 200m Kelebek

Enes Kansız

Bayanlar, 100m Serbest

Özgül Çetin

Bayanlar, 200m Serbest

Özgül Çetin

Takım klasmanı

Yakın Doğu Üniversitesi

Ares Spor Kulubu

Bluefin Yüzme Kulübü