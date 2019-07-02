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Yaşama Sporla Bağlan Yüzme Yarışları Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda dün yapılan yarışlarla tamamlandı

Yaşama Sporla Bağlan Yüzme Yarışları Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda dün yapılan yarışlarla tamamlandı

02 Temmuz 2019 Salı 08:25
Yaşama Sporla Bağlan Yüzme Yarışları Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda dün yapılan yarışlarla tamamlandı

KKTC Su Sporları Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile mücadele komisyonu işbirliğinde düzenlenen “Yaşama Sporla Bağlan Yüzme yarışları” dün yapılan ikinci gün yarışları ile tamamlandı.

Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen yarışlar iki gün sürdü.

Yarışların ilk gününde 6 rekor kırılırken dün yapılan yarışlarda 9 rekor kırıldı.

Yarışmaların iki gününde ise toplamda 15 rekor kırıldı.

Takım Klasmanında ise YDÜ birinci sırada yeralırken Ares Spor Kulübü ikinci Bluefin ise üçüncü sırada yeraldı.

Erkekler, 50m Serbest     

Paşa Sezener,                               

Erkekler, 800m Serbest

Serhan Faruk Zülkadiroğlu         

Doğukan Ulaç,

Gökhan Karabetça                                                           

Erkekler, 200m Kurbağalama                                                  

Ediz Yeşilkuşak                                                                

Bayanlar, 800m Serbest                                                

Özgül Çetin 

Erkekler, 100m Serbest  

Hüseyin Çakır

           

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Erkekler, 200m Serbest  

Emre Ersoy

Doğukan Ulaç

Hüseyin Çakır

           

Erkekler, 50m Sırtüstü    

Emre Ersoy

           

Erkekler, 100m Kurbağalama   

Buğra Buba

           

Erkekler, 200m Kelebek

Enes Kansız

           

Bayanlar, 100m Serbest 

Özgül Çetin

Bayanlar, 200m Serbest 

Özgül Çetin

Takım klasmanı

Yakın Doğu Üniversitesi
Ares Spor Kulubu
Bluefin Yüzme Kulübü

Anahtar Kelimeler:
Yaşama Sporla Bağlan
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