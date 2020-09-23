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Yasakları takan olmadı

23 Eylül 2020 Çarşamba 00:23
Yasakları takan olmadı
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Federasyonun mevcut sağlık şartlarını göz önünde bulundurarak aldığı kısıtlı seyirci kuralına futbolseverler uymadı.

Karadeniz 61-Yeni Erenköy yarı final maçında her takıma tribünde ayrılan 20’şer kişilik kontenjan polisler tarafından doldurulup listeler üzerinden kontrol edilirken, kontenjan dışında kalan futbolseverler tribüne alınmadı.

Futbola olan sevgilerinden vazgeçmeyen taraftarlar Akova Eray Vudalı Stadı’nın tribün dışındaki her noktasından maçı izledi. Yaklaşık yüz kişiden fazla taraftar maçı köşe bucak kaçarak izlerken polisler ile uzun tartışmalar yaşandı.

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