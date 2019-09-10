Yarı finalistler belli oldu

'nde dün oynanan çeyrek final karşılaşmalarının ardından yarı finale kalacak olan ekipler belirlendi.

KTFF tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen U12 Ligi'nde yarı finale kalan takımlar belli oldu. Dün Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı ve Değirmenlik Sadık Cemil Stadı'nda oynanan çeyrek final mücadelelerinin ardından yarı finale kalan takımlar belli oldu. Karadeniz 61'i 8-0 mağlup eden Göçmenköy, Esentepe'yi 1-0 mağlup eden Yenicami, Lefke'yi 1-0 mağlup eden M.A.Yeşilova ve 0-0 tamamlanan maçta Doğan Türk Birliği'ni penaltı atışları sonrasında 4-2 mağlup eden Değirmenlik U12 takımları yarı finale yükseldi. Bu sonuçların ardından Göçmenköy ile Değirmenlik ve M.A. Yeşilova ile Yenicami takımları 11 Eylül Çarşamba günü yarı finalde karşı karşıya gelecekler.