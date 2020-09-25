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Yanlış bilgilendirildik

25 Eylül 2020 Cuma 00:09
Yanlış bilgilendirildik
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K-Pet Süper lig temsilcisi Girne Halk Evi Kulüp Başkanı Veli Esendağlı dün Başbakan Ersin Tatar ile yaptığı görüşme sonrasında açıklama yaptı.

Veli Esendağlı, Başbakan Ersin Tatar’ın Kulübü ziyareti sırasında sağlık bakanı müsteşarı ile telefon görüşmesi yaptığını ve idmanların yeniden başlaması konusunda rapor hazırlanıp futbol federasyonuna sunulmaya hazır olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Esendağlı, yine Başbakan’ın aynı konu ile ilgili olarak sağlık bakanı müsteşarı ile yaptığı görüşmede futbolun durmasına etkenin kendilerinin değil futbol federasyonu olduğunu belirten Esendağlı, bunları aktarının ise Sağlık bakanı müsteşarı olduğunu ifade etti.

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