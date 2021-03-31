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Yamuk güven tazeledi

Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübünde yapılan olağan genel kurulda mevcut başkan Muharrem Yamuk 2015 yılından beridir 6 yıldır sürdürdüğü başkanlığına yeniden getirildi.

31 Mart 2021 Çarşamba 19:32
Yamuk güven tazeledi
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Kulüp lokalinde gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Sami Yakar, Başkan Yardımcılığını Çağlar Karadağ ve Katipliğini Ali Tekkanat 'ın yaptığı Genel kurul saygı duruşu ile başlamış, 2 yıllık faaliyet raporu başkan Muharrem Yamuk tarafından, Mali rapor ise Başkan Yardımcısı Mürsel Şen tarafından okunup, oy çokluğuyla aklandı. Genel kurula tek aday olarak giren başkan Muharrem Yamuk, tüzük gereği seçimsiz olarak üyelerden aldığı onayla iki yıl daha Kulüp başkanlığına getirildi. Yarköy Spor Kulübü başkanı Muharrem Yamuk, yeni dönemde yönetimdeki arkadaşları ile birlikte, 6 yıllık geride bıraktığı başkanlığında, tamamlanıp faaliyete geçen kulüp ve dernek binalarının yanında yarım kalan futbol sahasının çimlendirilmesi projelerini tamamlamak için çalışacaklarını belirterek, futbolun yanında sosyal faaliyetler ve projelerin devam edeceğini söyledi. Sportif ve Sosyal Faaliyetlere Devam Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü başkan Muharrem Yamuk ve yönetimdeki ekibi ile birlikte görev yaptığı 6 yıl içerisinde tamamlanan projelerin yanı sıra tamamlanacak projeler arasında iki yıl içerisinde Futbol sahası çim zemine dönüştürülmesi, saha kenarındaki istinad duvarının tamamlanması, Türbün yapımı, Projöktör, aydınlatma gibi projelerin tamamlanacağını açıklayan başkan Muharrem Yamuk yönetim kurulu ile birlikte yoğun ve uyumlu bir şekilde çalışmaların devam ettiğini, sportif açıdan da hedeflerinin bir sezon önce şampiyon olarak çıktıkları ve sezon sonunda düştükleri BTM 2 liginden, bir üst lig olan BTM 1.lige A takımı tekrardan çıkarmak için çalışmlar yapılacağını ve bunun yanında altyapı, miniklere yönelik Akademi çalışmalarına ağırlık verileceğini açıkladı. Başkan Muharrem Yamuk; Sportif ve sosyal faaliyetlerinde yeni dönemde artarak devam edeceğini söyledi. Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü’nde Muharrem Yamuk başkanlığında çalışacağı yeni yönetim kurulunu önümüzdeki günlerde belirleyecek.

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