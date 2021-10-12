Yamaçparaşütü milli takım deneyim kazandı
Yamaçparaşütü hedef Avrupa kupası (Paragliding Accuracy World Cup) Makedonya ayağına Türkiye Milli takım adına katılan Umut Akçil, Cemal Direkci, Serhat Karaduman’dan oluşan milli takım ekibimiz deneyim kazandı. 7 Ekim tarihinde Makedonya’da organize edilen dünya şampiyonasına milli takımı sporcularımız Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi sponsorluğunda katıldığı yarışmaya 61 sporcu katılarak yarıştı.
12 Ekim 2021 Salı 16:34