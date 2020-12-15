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Yamaç Samani puan farkıyla lider

15 Aralık 2020 Salı 20:20
Yamaç Samani puan farkıyla lider
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2020 KKTC Genel Satranç Şampiyonası’nın, merhum öğretmen, sendikacı, gazeteci-yazar Arif Hasan Tahsin’in 8. Ölüm yıldönümü nedeniyle anısına düzenlenen ikinci ayağı sonunda FM Yamaç Samani, en yakın rakibinin önünde yarım puan farkla liderliğe yerleşti.

Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunda, KTÖS, Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı ve KTOEÖS’ün katkılarıyla 3 ayak ve 8 tur üzerinden düzenlenen şampiyonanın ikinci ayağı 12-13 aralık’ta Mağusa’da Çanakkale Türk Spor Kulübü Selim Tilki Lokalinde oynandı.

Ahmet Türeller, Perihan Akyürek, Osman Şeker ve Taylan Kaplan’ın hakem olarak görev aldığı bu ayakta, ayrıca Ahmet Aslım, Cengiz Hasman, Mehmet Atasoy ve Çetin Çeker’den oluşan canlı yayın ekibi şampiyona boyunca görev yapıyor. Şampiyonanın İlk altı masasının maçları elektronik akıllı satranç tahtaları aracılığıyla KKSF’nin Facebook sayfası ile dünyanın en popüler satranç internet sitelerinden biri olan lichess.org’da tüm dünyaya yayınlanıyor.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Hasan Samani ile ayağın sembolik açılışını yapan KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş’in kısa konuşmalarından sonra 12 Aralık Cumartesi oynanan 4. Turu, 13 Aralık Pazar günü oynanan 5. ve 6. Turlar takip etti.

Geride kalan 6 tur sonunda 5,5 puanla FM Yamaç Samani lider olarak ilerlerken hemen ardından 5 puanla Mustafa Sakallı geliyor, FM Hüseyin Can Ağdelen, Kemal Yıldırım ve Ahmet Paşa da 4,5’er puanla sıralamada ilk 5’te yer alıyor.

Şampiyona, Güzelyurt’ta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde 19-20 Aralık tarihlerinde oynanacak son ayak (7. ve 8. Tur) karşılaşmaları ile sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Genel Satranç Şampiyonası
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