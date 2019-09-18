Yalova’dan birliktelik mesajı

Batı bölgesinin köklü camialarından K-Pet 1’inci Lig ekibi Yalova Spor Kulübü yaz boyu gerçekleştirdiği tombala gecelerine geçtiğimiz hafta Çarşamba günü nokta koydu ve gözünü yeni sezonun ilk karşılaşmasına çevirdi. Yalova Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada yaz boyu tombala gecelerine maddi manevi katkı koyan herkese teşekkür etti.

Eski günleri hatırlattı

Yalova Spor Kulübü Yönetim Kurulu düzenlenen gece sonrası açıklamada bulunarak desteği ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini bildirdi. Tombala gecesiyle tam bir nostalji yaşayan bölge halkı sezon finali tombalasından mutlu ayrılırken, Yalova Spor Kulübü tarafından emeği geçenlere ve uzun yıllar önce hizmet eden kişilere plaket verildi.

Yalova Spor Kulübü Yönetim Kurulu açıklamasında, “Kulübümüz bu yıl yaz boyu düzenlediği tombala gecelerine muhteşem bir final yaparak noktayı koymuştur. Son hafta toplanan kalabalık kulübümüze eski günlerini hatırlatmıştır. Yalova’nın ‘birlikte’ daha güçlü olacağını hatırlatarak Yalova’ya gönül veren herkesi bu sezon maçlarımıza bekliyoruz. Yalova birlik olursa, kazanamayacağı başarı yoktur. Tüm taraftarlarımızı bu zor sezonda yanımızda olmaya davet ediyoruz” diye bildirdi.

İlk hafta BAY geçtiler

2019-2020 futbol sezonunun ilk maçında Doğancı ile karşılaşacak olan Yalova, Doğancı’nın lige katılmayacağını bildirmesinin ardından ilk hafta ‘bay’ geçti. Yeni sezona 21 Eylül Cumartesi günü saat 16.30’da Tahsin Mertekci Stadı’nda merhaba diyecek olan Yalova, K-Pet 1’inci Lig’in yeni ekibi Dörtyol ile karşılaşacak.