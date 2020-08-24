Yalova’da yönetim belirlendi

K-Pet Birinci Lig takımlarından Yalova’da başkanlığa seçilen Reşat Erçin birlikta çalışacağı yönetim kurulunu belirledi.
Erçin başkanlığındaki Yalova Kulübünde Asbaşkanlıklara Mustafa Mertekçi, Can Altınkaya, Metin Altınkaya, Ünal Yıldırım getirildi.
Genel Sekreter: Faruk Arslan
Veznedar: Hüseyin Karanfiloğlu
Sosyal İşler ve Proje Geliştirme Sorumluları: Kamil Özberenk, Adil Savaş, Süleyman Abakan, Hasan Umur, Ömer Dadaş, Ergün Güler, Osman Kasapoğlu
Federasyon Temsilcisi: Hüseyin Özyiğitler
Lokal ve Tesislerden Sorumlu: Hasan Taşçı ve Himmet İşkey
Arşiv ve Üye sorumlusu: Ahmet Sonat
Spor Tesisleri sorumlusu: Eray Erdenay
A takım Sporcu sorumluları: Murat Arslan, Asaf Dileker, Gökmen Mertekçi
Akademi Sporcu sorumluları: Mustafa Yeşim, Ahmet Şeker, Hulus Akacan, Bayram Ezdaş, Cemal Poyrazer
Tahsildar: Öner Yıldırım