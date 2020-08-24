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Yalova’da yönetim belirlendi

24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:11
Yalova’da yönetim belirlendi
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K-Pet Birinci Lig takımlarından Yalova’da başkanlığa seçilen Reşat Erçin birlikta çalışacağı yönetim kurulunu belirledi.

Erçin başkanlığındaki Yalova Kulübünde Asbaşkanlıklara Mustafa Mertekçi, Can Altınkaya, Metin Altınkaya, Ünal Yıldırım getirildi.

Genel Sekreter: Faruk Arslan

Veznedar: Hüseyin Karanfiloğlu

Sosyal İşler ve Proje Geliştirme Sorumluları: Kamil Özberenk, Adil Savaş, Süleyman Abakan, Hasan Umur, Ömer Dadaş, Ergün Güler, Osman Kasapoğlu

Federasyon Temsilcisi: Hüseyin Özyiğitler

Lokal ve Tesislerden Sorumlu: Hasan Taşçı ve Himmet İşkey

Arşiv ve Üye sorumlusu: Ahmet Sonat

Spor Tesisleri sorumlusu: Eray Erdenay

A takım Sporcu sorumluları: Murat Arslan, Asaf Dileker, Gökmen Mertekçi

Akademi Sporcu sorumluları: Mustafa Yeşim, Ahmet Şeker, Hulus Akacan, Bayram Ezdaş, Cemal Poyrazer

Tahsildar: Öner Yıldırım

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