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Yalova Kadıköy’e göç sürüyor

Başkentin siyah beyazlı ekibi Yenicami’nin genç oyuncuları Hasan Celil Evren ve Ali Üçtaş’ın, önümüzdeki günlerde Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Yalova Kadıköy’e imza atmaları bekleniyor.

23 Şubat 2021 Salı 19:17
Yalova Kadıköy’e göç sürüyor
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Başkentin siyah beyazlı ekibi Yenicami’nin genç oyuncuları Hasan Celil Evren ve Ali Üçtaş’ın, önümüzdeki günlerde Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Yalova Kadıköy’e imza atmaları bekleniyor.

Önce Hasan, şimdi de Ali

Geçtiğimiz günlerde adadan ayrılarak İstanbul’a giden ve Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Yalova Kadıköy Spor Kulübü’nün tesislerinde denenmeye giden Yenicami’nin genç golcüsü Hasan Celil Evren’in ardından siyah beyazlıların bir diğer genç orta saha oyuncusu Ali Üçtaş da aynı ekibe katıldı. Her iki futbolcunun da antrenmanlarda iyi performans gösterdikleri öğrenildi. Yenicami Teknik Direktörü Özgü Bayraktar’dan izinli bir şekilde adadan ayrılan Hasan Celil Evren ve Ali Üçtaş’ın önümüzdeki günlerde Yalova Kadıköy’e imza atması bekleniyor.

Sayı artıyor

Ülkemizden Türkiye Bölgesel Amatör Ligi’ne giden sporcu sayıları her geçen gün artmaya başladı. Özellikle mesleği sadece futbol olan sporcular Türkiye’nin yolunu tuttu. Mart ayında başlayacağı duyurulan Türkiye Bölgesel Amatör Ligi için Hasan Celil Evren ve Ali Üçtaş’tan önce Mağusa Türk Gücü futbolcusu Ünal Kaya ile Yonpaş Dumlupınar’ın yeni transferi Mehmet Altın, Aydın Yıldızspor’a transfer olmuştu.

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