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YAK Elite Cup tamamlandı

13 Aralık 2020 Pazar 19:37
YAK Elite Cup tamamlandı
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Final karşılaşmasında Yenicami 1-0 geriye düştüğü maçta Dumlupınar’ı 2-1 yenerek şampiyon oldu

Yenicami, kulübü tarafından organize edilen “YAK U-13 Elite Cup” dostluk turnuvası dün gerçekleştirildi.

Yusuf Kaptan Sahası’nda oynanan turnuvada Yenicami, Küçük Kaymaklı, Mağusa Türk Gücü ve Dumlupınar Futbol Akademileri mücadele etti.

Şölen havasında geçen organizasyonun yarı finalinde Dumlupınar ile Mağusa Türk Gücü, Yenicami ile Küçük Kaymaklı karşılaştı.

Mağusa Türk Gücü’nü 3-2 yenen Dumlupınar ile normal süresi 1-1 biten ve penaltı atışlarıyla Küçük Kaymaklı’yı mağlup eden Yenicami finale yükseldi.

Üçüncülük – dördüncülük maçında K.Kaymaklı rakibi Mağusa Türk Gücü’nü 1-0 yendi. Final karşılaşmasında ise Yenicami 1-0 geriye düştüğü maçta Dumlupınar’ı 2-1 yenerek şampiyon oldu.

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Anahtar Kelimeler:
YAK Elite CupYenicamiKüçük KaymaklıMağusa Türk GücüDumlupınar Futbol Akademileri
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