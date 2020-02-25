Yafa yol yarışı gerçekleştirildi

Bisiklet Federasyonu organizasyonunda düzenlenen Yafa Yol Bisiklet Yarışı önceki gün gerçekleşti.
Üç parkur şeklinde düzenlenen yarışta yetmişin üzerinde sporcu ter döktü.
Elit Erkek Ve Genç Erkek Kategoriler 85km uzunluğunda Lefkoşa - Doğancı - Lefkoşa parkurunda yarıştı.
Zorlu geçen yarış sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi.
Elit Kategorisi
1. Soner Akbaş ( Green Pedal )
2. İzzet Şahin İçen ( Green Pedal)
3. Erkan Güngör ( Velo Cypri ) .
Genç kategorisinde
1. Çağın Tosun ( Velo Cypri )
2. Şevket Hançerli ( Velo Cypri )
3. Yıldıray Pekmez ( Velo Cypri )
Elit ( Büyük ) Erkek
1. Soner Akbaş ( Green Pedal )
2. İzzet Şahin İçen ( Green Pedal)
3. Erkan Güngör ( Velo Cypri )
Genç Erkek
1. Çağın Tosun ( Velo Cypri )
2. Şevket Hançerli ( Velo Cypri )
3. Yıldıray Pekmez ( Velo Cypri )
Yıldız A Erkek
1 . Hasan Hoca ( Green Pedal )
2. Mehmet Çağlar Çakır ( Green Pedal )
3. Ada Dereli ( BSD )
Yıldız B Erkek
2. Kerem Pekmez ( Velo Cypri )
3. Enes Tekkanat ( Ferdi )
Elit ( Büyük ) Kadın
1. Zekiye Yağmur Aydındağ ( Velo Cypri )
2. Sevim Yıldız ( Ferdi )
3 . Mine Devrim ( Tüfekçi )
Master 1 Erkek
1. Kemal Avcı ( A Takımı )
2. Hüseyin Taşpınar ( Ferdi )
3. Buğra Cömert ( Ferdi )
Master 2 Erkek
1. Kalender Çelebci ( Velo Cypri )
2. Mehmet Metin Şenova ( A Takımı )
3. Ali Şekerci ( BSD )
HİB Elit ( Büyük ) Erkek
1. Giray Yazar
HİB Master 1 Erkek
1. Celal Gülersoy
2. Habib Pekmez
3. Fatih Terzi
HİB Master 2 Erkek
1. Gülhan Soler
2. Hayrettin Tosun
3. Noyan Erdenizci