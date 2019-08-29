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Yabancı futbolcular tekliflere açık

Kulüpleri ile anlaşma sağlayamayan bazı yabancılar kulüplerden gelecek teklifleri bekliyor

Yabancı futbolcular tekliflere açık

Kulüpleri ile anlaşma sağlayamayan bazı yabancılar kulüplerden gelecek teklifleri bekliyor

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:08
Yabancı futbolcular tekliflere açık

Ülkemizde futbol oynayan yabancı futbolculardan bazıları Kulüpleri ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuçlar alamayınca, yol ayrımına giderek, yeni sezon öncesinde gelecek tüm tekliflere açık olduklarını açıkladılar.

Devam Etmek İstiyor

Son üç sezon Çetinkaya forması giyen ve attığı goller ile takıma önemli katkılar sağlayan Faye Baptiste, Çetinkaya yönetimi ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alamayınca yollarını ayırma kararı aldı. Forvet hattında yüksek topların etkli isimlerinden olan Senegalli futbolcu Faye Baptiste futbol hayatını ülkemizde devam etmek düşüncesinde olduğunu ve süper ligi takımlarından biri ile anlaşmak istediğini açıkladı.

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Kalmak İstiyor

önceki sezonlarda ve geçtiğimiz sezon Cihangir forması ile süper ligde mücadele eden Kaho Yannick Stephane, kulübü ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamadığı için gelen teklifleri değerlendirebileceğini belirtti. Cihangir forması ile orta sahada önemli işler yapan Kamerun’lu futbolcu Kaho Yannick Stephane, süper ligdeki takımlardan gelen teklifleri değerlendirerek anlaşma sağlanması durmunda burda kalarak futbol oynamak istediğini açıkladı.

Dönebilirim

Bir dönem Doğan Türk Birliği ile Cihangir (2017-2018) forması giyen ve orta sahada başarılı bir şekilde görev yapan mücadeleci gücü yüksek Quincy Osei futbol hayatını Fillandiya’da sürdürüyor. Fillandiya liginin tamamlanmasının ardından futbol hayatını ülkemize sürdürmek isteyen Ganalı futbolcu Quincy Osei teklif gelmesi ve anlaşılması durumunda ülkemize geri dönebileceğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Kktc Yabancı Futbolcular
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