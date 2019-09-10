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Yabancı bildirimleri için sona gelindi

K-Pet Süper Lig ekiplerinin 3 yabancı, K-Pet 1.Lig ekiplerinin de 2 TC’li veya Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı futbolcularını ilgili tarihe kadar bildirmesinin zorunlu olduğu bildirildi.

Yabancı bildirimleri için sona gelindi

K-Pet Süper Lig ekiplerinin 3 yabancı, K-Pet 1.Lig ekiplerinin de 2 TC’li veya Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı futbolcularını ilgili tarihe kadar bildirmesinin zorunlu olduğu bildirildi.

10 Eylül 2019 Salı 09:51
Yabancı bildirimleri için sona gelindi

KTFF, K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig’de yer alan kulüplerden Yabancı Bildirimi yapmalarını istedi. Yapılan açıklamada yarın saat 17.00’ye kadar kulüplerin kadrolarında bulunduracağı yabancı oyuncu bildirimlerini ulaştırmaları istendi. 
K-Pet Süper Lig ekiplerinin 3 yabancı, K-Pet 1.Lig ekiplerinin de 2 TC’li veya Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı futbolcularını ilgili tarihe kadar bildirmesinin zorunlu olduğu bildirildi.
Kulüpler başvuruyu kendi başlıklı kâğıtlarına 2019-2020 sezonunda kullanacağı yabancı futbolcuların isimlerini yazarak yapacak. İlgili belgede kulüp yetkilisinin imzası ve mührünün olmasının zorunlu olduğu da belirtildi. 

Koopbank’ın bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra kültür, sanat ve spora da büyük katkı sağladığını belirten genel müdür Kemal Ataman, özellikle spor kulüpleri olan Koop Spor’un ülke basketboluna renk katarak büyük başarılara imza attığını belirtti.

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Koop Arena geliyor

Ülkeye bir spor kompleksi kazandırmak için uzun zamandır çalışmalar yaptıklarını belirten Ataman, önümüzdeki dönem için planlarının “Koop Arena” adını verecekleri hem bankanın Koop Spor bünyesindeki basketbol takımlarının kullanabileceği hem de diğer tüm spor dallarındaki takımların yararlanabileceği bir tesis yaratmak olduğunu belirtti.

Ataman, son 4 senedir faaliyete geçirdikleri basketbol akademisi ile çocukları ve gençleri sporun içine çekmekte ciddi bir gayret gösterdiklerini ve başarı elde ettiklerini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Kktc Futbol Kulüpleri Yabancı Bildirimi
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