banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kırmızı halı
Kırmızı halı
Gebelere ve bebeklere aşı konusunu sorgulamalıyız
Gebelere ve bebeklere aşı konusunu...
10 senede e-devlet nasıl yapılanamaz?
10 senede e-devlet nasıl yapılanamaz?
Tatil notları…
Tatil notları…
banner376

Vural Türkmen anısına yarışacaklar

KKTC Cimnastik Federasyonu, federasyonun eski başkanlarından merhum Vural Türkmen anısına 1. Vural Türkmen Anı Şampiyonasını organize edecek.

06 Haziran 2021 Pazar 17:58
Vural Türkmen anısına yarışacaklar
banner337

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda 5 Haziran Cumartesi günü 16:00 – 19:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan 1. Vural Türkmen Anı Şampiyonası ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

banner341
“Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin efsane kimliklerinden biri olan, TMT Derneği ile Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği başkanlıklarını yürütmüş, Cimnastik Federasyonumuzda da başkanlık yapmış olan Vural Türkmen anısına müsabaka düzenleyeceğiz.

Ülkemiz ve federasyonumuz için üstün emeklerini olan Vural Türkmen’in adını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarabilmek için 1. Vural Türkmen Anı Şampiyonasını organize edeceğiz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizin ve başkanımız Vural Türkmen’e Allah’tan rahmet dileriz. Ruhları şad olsun.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Osman Maraşlı anısına anı turnuvası gerçekleştirilecek
Osman Maraşlı anısına anı turnuvası gerçekleştirilecek
Futbol tarihinde böylesi görülmedi!
Futbol tarihinde böylesi görülmedi!
NBA tarihinde bir ilk
NBA tarihinde bir ilk
Yenicami’de görev Nasıroğlu ve Çerkez’in
Yenicami’de görev Nasıroğlu ve Çerkez’in
Kendi kendine yeten bir Lefke olacak
Kendi kendine yeten bir Lefke olacak
Çetinkaya'dan transfer harekatı
Çetinkaya'dan transfer harekatı
Forest kaynıyor
Forest kaynıyor
İkizler-Toykan takası
İkizler-Toykan takası
Daha iyi olacağız
Daha iyi olacağız
Karacaoğlu, Cihangir yolunda
Karacaoğlu, Cihangir yolunda

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim