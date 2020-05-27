Vudalı:Emeğimizin karşılığını aldık

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı bir yıllık emeklerinin karşılığını alarak Süper Lige yükselmenin kendilerine büyük bir gurur yaşattığını söyledi.

Zor bir sezon geçirdik

Vudalı katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada zor bir sezon geçirdiklerini belirterek “ilk kez spopnsorumuz olmadan Türkiye Ligi’nde mücadele ettik. Maddi olarak çok büyük zorluklar çektik ama başardık” dedi.

Emeğimizin karşılığını aldık

Engelliler SPor Federasyonu başkanı Ruhsar Vudalı Türkiye’de birçok federasyonda başlayan Beyaz Sayfa uygulamasının Tekerlekli Sandalye Basketbolu için de gündeme geldiğini belirterek “bu süreçte endişeli bir bekleyiş oldu. Gelen haberle çok şükür ki emeğimizin karşılığını da almış olduk” dedi.

Şampiyonluğumuz tescillenmedi

Vudalı ligin tamamlanmasına 3 hafta kala şampiyonluğu garantilediklerini 6 hafta kala da Süper Lige çıkmayı garantilediklerini belirterek “sadece Süper Lige çıkmamız tescillendi. Şampiyonluğu tescillemediler” dedi.

Gelecek sezon daha sıkıntılı olacak

Ruhsar Vudalı önümüzdeki sezon ligin 16 takımla oynanacağını ve bunun da bu sezona oranla iki fazladan deplasman demek olduğunu söyleyerek “gelecek sezon maddi sıkıntımız daha fazla olacak demektir. Ancak şimdi bunları düşünmeden Süper Lig’in tadını çıkarmak istiyoruz. Sonrasında bir çalışma yapacağız” dedi.