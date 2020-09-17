Voleybol da mali kurul yapıldı

Voleybol Federasyonu mali kurulu yanında yeni sezonla ilgili bir dizi kararlar da alarak basına açıkladı

Voleybol Federasyonu yıllık Olağan Genel Kurulu önceki akşam Atatürk Eğitim Merkezinde gerceklestirildi. Federasyona üye kulüplerin LAÜ dışında tamamı katılım gösterdi . Başkanın açılış konuşmasının ardından, uyelerin onayına sunulan faaliyet ve mali rapor oy birligi ile onaylandi.

Daha sonra Covid 19 sonrası dönem ve hali hazırda devam eden Covid 19 salgını hakkında Başkan Enver Kaya nın görüş ve düşünceleri aktarıldıktan sonra üye kulüplerin görüş ve düşünceleri alındı. Genel Kurula katılan üye kulüplerin tümünün ve Yönetim Kurulunun ortak kararı ve oybirligi ile asağıda belirtilen konular üzerinde kararlar alındı.

1- 2021 sezonunun büyükler yıldızlar ve gençler kategorileri olmak üzere bayanlar ve erkeklerde 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlatılmasına

2-Bu yıla mahsus olmak üzere hazırlık turnuvalarının oynatılmamasına ( Covid 19 sebebi ile yeni sezon öncesinde 2 aylık bir kayıp olması sebebi ile)

3- Oynanması gereken lig finallerinin 15 Kasım tarihine kadar oynamaya uygun şartlar olması halinde Aralık ayı başında oynatılmasına eğer belirtilen tarihe kadar uygun şartlar sağlanmazsa 2019-2020 sezonunun mevcut şekli ile tescil edilmesine

4-Transfer işlemlerinin 15 Kasima kadar son müsabakaların oynamaması halinde 20-25 Kasım tarihlerinde, uygun şartlar sağlanıp son müsabakaların oynamaması halinde 20-25 Aralık-2007 tarihlerinde yapilamsina

5- Olağan şartlar olması halinde ligler, Federasyon Kupası, Super Kupa ve diğer etkinlik ve organizasyonların her yıl olduğu düzenli bir şekilde yapılmamasına

6- Salon musbkalarinin 1 ocakta başlayıp en geç 15 Haziran tamamlanacak şekilde bir müsabaka programı uygulanmasına