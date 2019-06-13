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Veteran masa tenisçiler Kilyos yolcusu

Veteran masa tenisçiler Kilyos yolcusu

13 Haziran 2019 Perşembe 09:10
Veteran masa tenisçiler Kilyos yolcusu

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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nun düzenlediği Veteran Kuzey Kıbrıs masa tenisi şampiyonları olan masa tenisçiler 15-16 Haziran tarihlerinde Kilyos(Türkiye)’da yapılacak 
Olan Uluslararası Kilyos veteran masa tenisi turnuvasına katılacaklar.Fadıl Olguner,Hurey Cambaz Ahmetoğlu ve ZekaiSoyatlı’dan oluşan veteran masa tenisi kafilesi ilk üç derece içinde olmayı hedefliyor.Kafile adına dün basın açıklaması yapan Olguner,turnuvaya çok fazla sayıda önemli yabancı veteran sporcuların ve Avrupalı yöneticilerin katılacağını belirtti.Olguner turnuvaya eski Türkiye şampiyonu Vasil  Aleksandris,Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu 2.başkanı ve Isveç Federasyonu başkanı Sandra Sorling ve Dünya veteran üçüncüsü Pia Terra gibi ünlü isimlerin turnuvada yer alacağını vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Kktc Veteran Masa Tenisçiler
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