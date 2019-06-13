Veteran masa tenisçiler Kilyos yolcusu

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nun düzenlediği Veteran Kuzey Kıbrıs masa tenisi şampiyonları olan masa tenisçiler 15-16 Haziran tarihlerinde Kilyos(Türkiye)’da yapılacakOlan Uluslararası Kilyos veteran masa tenisi turnuvasına katılacaklar.Fadıl Olguner,Hurey Cambaz Ahmetoğlu ve ZekaiSoyatlı’dan oluşan veteran masa tenisi kafilesi ilk üç derece içinde olmayı hedefliyor.Kafile adına dün basın açıklaması yapan Olguner,turnuvaya çok fazla sayıda önemli yabancı veteran sporcuların ve Avrupalı yöneticilerin katılacağını belirtti.Olguner turnuvaya eski Türkiye şampiyonu Vasil Aleksandris,Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu 2.başkanı ve Isveç Federasyonu başkanı Sandra Sorling ve Dünya veteran üçüncüsü Pia Terra gibi ünlü isimlerin turnuvada yer alacağını vurguladı.