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Vadili’de Menderes Aktaş dönemi devam ediyor

BTM 1.’inci Ligi kulüplerinden Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü’nün, 19 Haziran 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu’nda, mevcut başkan Menderes Aktaş, 2 yıldır sürdürdüğü başkanlığına yeniden getirildi.

20 Haziran 2021 Pazar 14:12
Vadili’de Menderes Aktaş dönemi devam ediyor
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Vadili Spor Kulübü Kulüp Lokalinde yapılan Olağan Genel Kurul’u, açılış konuşması ile başlarken, ardından divan başkanlığının oluşturulmasına geçildi. Divan başkanlığını Buğra Tuğral, Divan sekreterliklerini de Dündar Gürpınar ile Ejder Şimşek yaptığı Genel kurul saygı duruşu ile başlarken, ardından 2 yıllık faaliyet ve mali raporlar okunarak oy birliği ile aklandı.
Genel Kurul’a tek aday olarak giren başkan Menderes Aktaş, üyelerden yeniden aldığı onayla, iki yıl daha kulüp başkanlığına getirilirken, çalışacağı yeni yönetim kurulunu ve görev dağılımını önümüzdeki günlerde belirleyecek.

Genel Kurul’un tamamlanmasını ardından, katılımlarından dolayı üyelere teşekkür eden Kulüp başkanı Menderes Aktaş, 2 yıllık geride bıraktığı başkanlığında, özellikle pandemiden dolayı faaliyetlere verilen arada, kulübün mali olarak toparlanması için oldukça özverili olarak çalıştıklarını, yaptıkları birikimlerle borçsuz bir kulüp olarak, maddi açıdan birikime gittiklerini belirtti. Başkan Menderes Aktaş ayrıca yönetim olarak ta önceliğimiz olan alt yapımızda da ciddi bir yapılanmaya giderek, yapılan yatırımlarla alt yapıda sporcu sayısını artırdıklarını, şu an alt yapıda 100 yakın sporcu ile devam ettiklerini belirtti.
Genel Kurul, dilek ve temennilerin ardından tamamlandı.

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