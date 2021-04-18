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Vadili’de cimnastik kursları başlayacak

Cimnastik Federasyonu, ülke genelinde cimnastik salonları açma hedefi doğrultusunda Gençlik Dairesi ile iş birliğine giderken, Vadili’de cimnastik kursları başlatacak. Hasan Sapsızoğlu yaşanan gelişmenin müjdesini verirken, “25. salonumuzu açabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vadili’deki çocuklara da takla attıracağız” açıklamasını yaptı.

18 Nisan 2021 Pazar 17:37
Vadili’de cimnastik kursları başlayacak
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KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren ile görüşerek Vadili’de cimnastik salonunu hizmete konması konusunda iş birliği anlaşması yaptı.
Hasan Sapsızoğlu’nun varılan anlaşma ile ilgili açıklaması şöyle: 
“Yönetim kurulu olarak göreve geldiğimizden bu yana cimnastik branşımızı tek elden, merkezden kurtararak ada geneline yayacağımızı söylüyoruz. 

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Bugün geldiğimiz noktada 25. salonumuzu açabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm altyapı hazırlıklarını hazırlayarak ve Vadili’deki çocuklarımıza da takla attıracağız. İhtiyaca göre belirlediğimiz bu güzelliğin oluşmasında çok büyük desteği olan Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’e çok teşekkür ederiz. 
Gençlik Dairesi ve Cimnastik Federasyonu işbirliğinde Gençlik Dairesine bağlı noktalarda uygun şartların yaratılması koşulu ile cimnastik kurslarını düzenleyebileceğiz. Cimnastik kurslarımız almış olduğumuz önlemler doğrultusunda başlayacak. 
Çocuklarımıza verdiği değer için cimnastik ailesi olarak Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’e çok teşekkür ederiz. Yaptığımız anlaşma ile önce Vadili’ye daha sonra da diğer bölgelere ulaşabileceğiz.”

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Anahtar Kelimeler:
KktcSporCimnastik
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