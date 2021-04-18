Vadili’de cimnastik kursları başlayacak

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren ile görüşerek Vadili’de cimnastik salonunu hizmete konması konusunda iş birliği anlaşması yaptı.

Hasan Sapsızoğlu’nun varılan anlaşma ile ilgili açıklaması şöyle:

“Yönetim kurulu olarak göreve geldiğimizden bu yana cimnastik branşımızı tek elden, merkezden kurtararak ada geneline yayacağımızı söylüyoruz.



Gençlik Dairesi ve Cimnastik Federasyonu işbirliğinde Gençlik Dairesine bağlı noktalarda uygun şartların yaratılması koşulu ile cimnastik kurslarını düzenleyebileceğiz. Cimnastik kurslarımız almış olduğumuz önlemler doğrultusunda başlayacak.

Çocuklarımıza verdiği değer için cimnastik ailesi olarak Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’e çok teşekkür ederiz. Yaptığımız anlaşma ile önce Vadili’ye daha sonra da diğer bölgelere ulaşabileceğiz.”